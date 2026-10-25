Un monument dedicat celor 169 de prizonieri români care au murit într-un lagăr sovietic din Azerbaidjan, în perioada 1944-1948, a fost dezvelit în orașul Goygol. Evenimentul a fost marcat printr-o slujbă de pomenire, în memoria militarilor care nu s-au mai întors acasă.

Ambasadorul României în Republica Azerbaidjan, Vasile Soare, a evocat, cu ocazia Zilei Armatei Române, sacrificiul militarilor care și-au pierdut viața pe front sau în lagărele sovietice, în calitate de prizonieri de război.

Diplomatul a transmis un mesaj de comemorare a acestora, subliniind importanța păstrării memoriei celor care nu au mai revenit în țară.

„De Ziua Armatei Române gândul nostru se îndreaptă în primul rând către ostașii români care nu s-au mai întors niciodată Acasă, găsindu-și sfârșitul pe front și în lagărele sovietice, ca prizonieri de război. Veșnică lor pomenire!”, a transmis Vasile Soare.

Ceremonia de dezvelire a monumentului a avut loc la 22 octombrie 2025, la Cimitirul Hanlar 1 din orașul Goygol, Azerbaidjan. Monumentul a fost ridicat în memoria celor 169 de prizonieri români care au murit în Lagărul nr. 223 al NKVD, între anii 1944 și 1948.

Evenimentul a fost însoțit de o slujbă religioasă pentru odihna sufletelor celor decedați, în semn de respect față de militarii care și-au pierdut viața departe de țară.

Comemorarea readuce în atenție destinul prizonierilor români ajunși în lagărele sovietice în timpul și după cel de-Al Doilea Război Mondial, precum și eforturile de păstrare a memoriei acestora peste hotare.

„Momente de la dezvelirea monumentului ridicat de noi în memoria celor 169 de prizonieri români morți în Lagărul nr.223 NKVD din Azerbaidjanul Sovietic între 1944-1948 și slujba de pomenire pentru odihna sufletelor Lor (Cimitirul Hanlar 1, Or. Goygol, Azerbaidjan, 22 oct.2025)”, arată ambasadorului României în Republica Azerbaidjan, Vasile Soare.