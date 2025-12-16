Elvira Deatcu, gest extrem. A aruncat cadourile copiilor ca să îi educe

Să fii părinte nu este cel mai ușor lucru din lume, spune Elvira Deatcu. Actrița a explicat că a trebuit să facă și gesturi extreme ca să se asigure că cei doi băieți sunt educați.

Actriței i-a fost testată răbdarea de către cei doi copii. Unul dintre momente a fost acela când i s-a cerut o sumă mare pentru o pereche de adidași.

”N-ai tu 700 de lei să-mi dai pentru Nike ăștia, n-ai tu 700 de lei, mama? Ba da, dar nu îi am pentru Nike, nu îi am pentru teniși. Câte perechi ai?”, a replicat artista unuia dintre copii. Dar lucrurile nu s-au terminat aici. ”Și am mai făcut ceva, am avut tot felul de pedepse cu aruncat la ghenă cd-uri, chestii, pentru că li se părea că nu e suficient. M-a durut sufletul, dar am făcut. În alții ani ce au primit de la Moșu a ajuns la ghenă. Pentru că au fost nemulțumiți, soțul meu s-a dus la ghenă, a deschis ghena și le-a aruncat cadourile de Crăciun, cd-urile”, a mai spus ea.

Se pare că proverbul românesc a fost aplicat de actriță fără doar și poate. ”Pentru că au fost nemulțumiți, mai exact Luca și a fost șocat. Erau niște cd-uri pentru PS, Oricum dădusem o căruță de bani pentru jocul acesta cu un an înainte și ei au fost fascinați de un lego. De la un moment dat încolo toate lego-urile pe care le-am cumpărat erau peste 10 milioane.

Și ne făcea plăcere, ne bucura, au fost cu puzzle-urile și cu lego. Ne plăcea că erau fascinați. Cutii întregi pe care le-am dat la alți copii mai încolo. După aceea am stat eu li le-am pus în punguțe pe căprării, culori, dimensiuni, ca să le dăm la copiii amărâți”, a mai spus Elvira Deatcu.

De altfel, aceasta a explicat că motivul principal pentru astfel de măsuri a fost să fie sigură că băieții ei vor avea repere. ”Și într-un an am împachetat jucăriile pe care le aveau.

Aveam o lipsă de măsură de repere, iar într-un an nu am mai serbat unuia dintre ei. Ne-am speriat, pentru că dacă atunci nu puteam gestiona și nu înțelegeau despre ce e vorba, exista riscul să ajungem în situații grave”, a explicat artista.