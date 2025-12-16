Monden

Elvira Deatcu, gest extrem. A aruncat cadourile copiilor ca să îi educe

Comentează știrea
Elvira Deatcu, gest extrem. A aruncat cadourile copiilor ca să îi educe
Din cuprinsul articolului

Să fii părinte nu este cel mai ușor lucru din lume, spune Elvira Deatcu. Actrița a explicat că a trebuit să facă și gesturi extreme ca să se asigure că cei doi băieți sunt educați.

Elvira Deatcu, față cu reacțiunea

Actriței i-a fost testată răbdarea de către cei doi copii. Unul dintre momente a fost acela când i s-a cerut o sumă mare pentru o pereche de adidași.

”N-ai tu 700 de lei să-mi dai pentru Nike ăștia, n-ai tu 700 de lei, mama? Ba da, dar nu îi am pentru Nike, nu îi am pentru teniși. Câte perechi ai?”, a replicat artista unuia dintre copii. Dar lucrurile nu s-au terminat aici. ”Și am mai făcut ceva, am avut tot felul de pedepse cu aruncat la ghenă cd-uri, chestii, pentru că li se părea că nu e suficient. M-a durut sufletul, dar am făcut. În alții ani ce au primit de la Moșu a ajuns la ghenă. Pentru că au fost nemulțumiți, soțul meu s-a dus la ghenă, a deschis ghena și le-a aruncat cadourile de Crăciun, cd-urile”, a mai spus ea.

”Nemulțumitului i se ia darul”

Se pare că proverbul românesc a fost aplicat de actriță fără doar și poate. ”Pentru că au fost nemulțumiți, mai exact Luca și a fost șocat. Erau niște cd-uri pentru PS, Oricum dădusem o căruță de bani pentru jocul acesta cu un an înainte și ei au fost fascinați de un lego. De la un moment dat încolo toate lego-urile pe care le-am cumpărat erau peste 10 milioane.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  17 decembrie 2025. Protecția secretului afacerilor
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  17 decembrie 2025. Protecția secretului afacerilor
A murit jurnalista Simona Popescu. A plecat să se odihnească, lăsând în urmă ceea ce a iubit mai mult
A murit jurnalista Simona Popescu. A plecat să se odihnească, lăsând în urmă ceea ce a iubit mai mult

Și ne făcea plăcere, ne bucura, au fost cu puzzle-urile și cu lego. Ne plăcea că erau fascinați. Cutii întregi pe care le-am dat la alți copii mai încolo. După aceea am stat eu li le-am pus în punguțe pe căprării, culori, dimensiuni, ca să le dăm la copiii amărâți”, a mai spus Elvira Deatcu.

Lipsa de repere, principala motivație

De altfel, aceasta a explicat că motivul principal pentru astfel de măsuri a fost să fie sigură că băieții ei vor avea repere. ”Și într-un an am împachetat jucăriile pe care le aveau.

Aveam o lipsă de măsură de repere, iar într-un an nu am mai serbat unuia dintre ei. Ne-am speriat, pentru că dacă atunci nu puteam gestiona și nu înțelegeau despre ce e vorba, exista riscul să ajungem în situații grave”, a explicat artista.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:39 - Vlăduța Lupău, incident grav la concert. A rămas fără bani
21:30 - „Regele Evadării” scapă din închisoare pentru a patra oară în 16 ani
21:22 - AUR lansează manifestul „Opoziţie totală”. Simion cere demisia Guvernului Bolojan și alegeri anticipate
21:15 - Avertisment pentru moldovenii din Ucraina. Riscă să fie trimişi la război în Ucraina
21:06 - Anne-Marie Blăjan, consilier politic la Ambasada SUA, critică Justiția din România și promovează inițiative USR
20:58 - Răspuns rapid la o criză de mediu! Ce este sistemul de desalinizare care funcționează la Fântânele, în Mureș

HAI România!

Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume

Proiecte speciale