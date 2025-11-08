Cum s-a târât Elvira Deatcu afară dintr-o toaletă: Am fost carateca

Elvira Deatcu a povestit la un podcast o aventură mai puțin plăcută desfășurată într-o toaletă din București. Mai exact a evadat din locație pentru că rămăsese prinsă pe dinăuntru.

Actrița a început prin a explica contextul. ”M-am blocat în veceu la Luceafărul. Eram la ziua lui Carmen Tănase. Și eram cu soțul cu prietenii, și m-am dus la toaleta Știi că se coboară niște scări.

Eu eram pe tocuri cu lănțicul cu alea, cu helancă. Și nu mi-am luat telefonul, eu nu mi-am luat telefonul la toaletă. Dar de atunci îmi iau mereu telefonul la toaletă. Mă duc și las ușa deschisă. Eu așa mă duc la toaletă”, a explicat actrița.

Iar aventura a început. ”Și mă duc la toaletă și aveam așa un bumb rotitor și nu am mai putut să ies. Sus lăutari, muzică, chiuieli. Și mă uit și văd la un moment că e un geamlâc la ușă cu un grilaj.

Și am fost carateca pentru că merg la pilates. Și am dat așa un picior cu tocurile și am spart grilajul, l-am scos din țâțâni. Deci simțeam cum vine atacul de panică Eu eram conștientă că la un moment dat vine cineva. Dar dacă vine în trei ore”, a mai spus artista.

Iar ca tacâmul să fie complet, actrița a povestit că s-a târât puțin pe jos. ”Geamlâcul era așa mai spre podea, am îmbrățișat între picioare toaleta și m-am pus pe burtă. Am scos capul prin grilaj, îmi atârna părul pe gresie la Luceafărul. Și m-am împins. Și am scos părul grilaj și strigam ajutor.

Dar nimeni nimic. Mă gândeam că poate apare un creștin măcar”, a mai spus ea. Cert este că până la urmă a reușit să scape din ”închisoare”. Iar de atunci, Elvira Deatcu și-a schimbat și modalitatea de a merge la băile din restaurante.