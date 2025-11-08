Monden

Cum s-a târât Elvira Deatcu afară dintr-o toaletă: Am fost carateca

Comentează știrea
Cum s-a târât Elvira Deatcu afară dintr-o toaletă: Am fost carateca
Din cuprinsul articolului

Elvira Deatcu a povestit la un podcast o aventură mai puțin plăcută desfășurată într-o toaletă din București. Mai exact a evadat din locație pentru că rămăsese prinsă pe dinăuntru.

Elvira Deatcu, misiune imposibilă

Actrița a început prin a explica contextul. ”M-am blocat în veceu la Luceafărul. Eram la ziua lui Carmen Tănase. Și eram cu soțul cu prietenii, și m-am dus la toaleta Știi că se coboară niște scări.

Eu eram pe tocuri cu lănțicul cu alea, cu helancă. Și nu mi-am luat telefonul, eu nu mi-am luat telefonul la toaletă. Dar de atunci îmi iau mereu telefonul la toaletă. Mă duc și las ușa deschisă. Eu așa mă duc la toaletă”, a explicat actrița.

”Am dat un picior și am spart grilajul”

Iar aventura a început. ”Și mă duc la toaletă și aveam așa un bumb rotitor și nu am mai putut să ies. Sus lăutari, muzică, chiuieli. Și mă uit și văd la un moment că e un geamlâc la ușă cu un grilaj.

Tunelurile secrete de sub Cetatea Alba Carolina. Ce spun istoricii despre legenda purtată de timp
Tunelurile secrete de sub Cetatea Alba Carolina. Ce spun istoricii despre legenda purtată de timp
Daciana Sârbu și-a serbat iubitul la o cină romantică. Cum au fost surprinși cei doi
Daciana Sârbu și-a serbat iubitul la o cină romantică. Cum au fost surprinși cei doi

Și am fost carateca pentru că merg la pilates. Și am dat așa un picior cu tocurile și am spart grilajul, l-am scos din țâțâni. Deci simțeam cum vine atacul de panică Eu eram conștientă că la un moment dat vine cineva. Dar dacă vine în trei ore”, a mai spus artista.

”Am îmbrățișat toaleta”

Iar ca tacâmul să fie complet, actrița a povestit că s-a târât puțin pe jos. ”Geamlâcul era așa mai spre podea, am îmbrățișat între picioare toaleta și m-am pus pe burtă. Am scos capul prin grilaj, îmi atârna părul pe gresie la Luceafărul. Și m-am împins. Și am scos părul grilaj și strigam ajutor.

Dar nimeni nimic. Mă gândeam că poate apare un creștin măcar”, a mai spus ea. Cert este că până la urmă a reușit să scape din ”închisoare”. Iar de atunci, Elvira Deatcu și-a schimbat și modalitatea de a merge la băile din restaurante.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:24 - Unde se duce Betty Salam când iubitul este plecat
22:12 - Denunțătorul Berceanu, despre cazul Isăilă și milionul de euro pentru Moșteanu: Totul a fost raportat autorităților
21:52 - Cum s-a târât Elvira Deatcu afară dintr-o toaletă: Am fost carateca
21:43 - Setări ascunse care pot tripla viteza internetului pe telefon
21:31 - Tunelurile secrete de sub Cetatea Alba Carolina. Ce spun istoricii despre legenda purtată de timp
21:20 - Fifor: Lăsați-o mai moale cu fostul senator PSD în cazul lui Isăilă. A fost dat afară în 2014

HAI România!

Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii

Proiecte speciale