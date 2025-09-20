Carmen Tănase, șopârla și Elvira Deatcu. Cum a avut grijă actrița de o iguană

Carmen Tănase este recunoscută pentru iubirea față de animale. Actrița a luat chiar și o șopârlă în grijă, ca să nu o lase platourile de filmare. Totul a fost povestit de o altă actriță, Elvira Deatcu.

Elvira Deatcu a povestit la un podcast cum a luat acasă Carmen Tănase o iguană, pentru că nimeni nu o lua. ”Aveam o reptilă la filmări care era reptila personajului lui Cotimanis. Era o reptilă vie în acvariu. Și Când a venit vacanța de iarnă s-a pus problema cine ia reptila. Se închidea Buftea, Caza Z și ne puneam întrebarea cine are grijă de reptilă, cine hrănește reptila. Și toată lumea se uita la Carmen, și Carmen care era mama răniților...

Și dacă era vorba de o lăcustă sau o muscă ea le lua într-o pungă acasă. Și a zis că ia ea, ce să facă? Și a dus-o Bebelică acasă, Bebelică, sufletul nostru, o minunăție. Și au pus reptila în acvariu în portbagaj. Și tot drumul l-a nenorocit pe Bebelică. ”Bebelică oare e bine reptila? Bebelică oare mai respiră. Bebelică o fi bine în portbagaj?!” ”Nu știu, fă, că nu am mai călătorit în portbagaj, dar cred că e bine”, a povestit actrița.

Dar lucrurile nu s-au oprit aici. ”Am sunat-o odată și o întreb ce faci Carmen. Și era toată bâlbâită că a spălat reptila. Și o întreb cum ai spălat reptila? Uite-asa am băgat-o în duș și acum mă chinui să o șterg. Și e în poală la mine și se mișcă și... Și cum o ștergi cu prosopul pe solzi. Altă dată m-a sunat și era acasă și Tudor al ei.

Și noi aveam momente când vorbeam și câte două ore la telefon. Și nu ne văzusem de o zi. Și la un moment dat îl aud pe Tudor, măi mama ți se pare normal? Mă iei de prost? Și întreb ce are Tudor? Și Carmen îmi zice: am spălat acvariul reptilei și i-am zis lui Tudor să ia capacul să punem reptila și el stătea cu capacul ridicat de o jumătate de oră să mute reptila de la Carmen”, a mai explicat Elvira Deatcu.