Monden

Carmen Tănase, șopârla și Elvira Deatcu. Cum a avut grijă actrița de o iguană

Comentează știrea
Carmen Tănase, șopârla și Elvira Deatcu. Cum a avut grijă actrița de o iguană
Din cuprinsul articolului

Carmen Tănase este recunoscută pentru iubirea față de animale. Actrița a luat chiar și o șopârlă în grijă, ca să nu o lase platourile de filmare. Totul a fost povestit de o altă actriță, Elvira Deatcu.

Carmen Tănase nu se dă înapoi de la niciun animal

Elvira Deatcu a povestit la un podcast cum a luat acasă Carmen Tănase o iguană, pentru că nimeni  nu o lua. ”Aveam o reptilă la filmări care era reptila personajului lui Cotimanis. Era o reptilă vie în acvariu. Și Când a venit vacanța de iarnă s-a pus problema cine ia reptila. Se închidea Buftea, Caza Z și ne puneam întrebarea cine are grijă de reptilă, cine hrănește reptila. Și toată lumea se uita la Carmen, și Carmen care era mama răniților...

Carmen Tănase a dezvăluit salariul pe care-l are: Nu vreau să supraviețuiesc, eu vreau să trăiesc

Carmen Tănase. Scenă din film. Sursa foto: Facebook

Și dacă era vorba de o lăcustă sau o muscă ea le lua într-o pungă acasă. Și a zis că ia ea, ce să facă? Și a dus-o Bebelică acasă, Bebelică, sufletul nostru, o minunăție. Și au pus reptila în acvariu în portbagaj. Și tot drumul l-a nenorocit pe Bebelică. ”Bebelică oare e bine reptila? Bebelică oare mai respiră. Bebelică o fi bine în portbagaj?!” ”Nu știu, fă, că nu am mai călătorit în portbagaj, dar cred că e bine”, a povestit actrița.

Spălarea reptilei, o adevărată ”operație”

Dar lucrurile nu s-au oprit aici. ”Am sunat-o odată și o întreb ce faci Carmen. Și era toată bâlbâită că a spălat reptila. Și o întreb cum ai spălat reptila? Uite-asa am băgat-o în duș și acum mă chinui să o șterg. Și e în poală la mine și se mișcă și... Și cum o ștergi cu prosopul pe solzi. Altă dată m-a sunat și era acasă și Tudor al ei.

Zelenski, despre doborârea dronelor din Rusia. S-ar putea să fie și România, nu doar Polonia
Zelenski, despre doborârea dronelor din Rusia. S-ar putea să fie și România, nu doar Polonia
Apartamentul lui Zoia Ceaușescu, decorat în stil Ludovic XVI, valorează milioane de euro
Apartamentul lui Zoia Ceaușescu, decorat în stil Ludovic XVI, valorează milioane de euro

Și noi aveam momente când vorbeam și câte două ore la telefon. Și nu ne văzusem de o zi. Și la un moment dat îl aud pe Tudor, măi mama ți se pare normal? Mă iei de prost? Și întreb ce are Tudor? Și Carmen îmi zice: am spălat acvariul reptilei și i-am zis lui Tudor să ia capacul să punem reptila și el stătea cu capacul ridicat de o jumătate de oră să mute reptila de la Carmen”, a mai explicat Elvira Deatcu.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:05 - Viitorul digital începe azi: cum transformă AITY companiile românești cu ajutorul AI
21:54 - Ziua în care oamenii au crezut că a venit sfârșitul lumii. Ce a fost Dark Day
21:42 - FC Argeș - Universitatea Cluj, 1-0. Piteștenii sunt pe loc de play-off. Meci cu două eliminări
21:32 - Trei vedete de renume care au refuzat să meargă la înmormântarea lui Redford. De Niro se numără printre ele
21:23 - Zelenski, despre doborârea dronelor din Rusia. S-ar putea să fie și România, nu doar Polonia
21:11 - Apartamentul lui Zoia Ceaușescu, decorat în stil Ludovic XVI, valorează milioane de euro

HAI România!

Autismul nu dispare dacă îl negăm. Până când mai întoarcem privirea? | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #18
Autismul nu dispare dacă îl negăm. Până când mai întoarcem privirea? | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #18
Dragonul și Podul (parabolă)
Dragonul și Podul (parabolă)
Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România
Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România

Proiecte speciale