Elon Musk, mesaj dur după ce premierul din Spania a decis interzicerea accesului la rețelele sociale sub 16 ani

Elon Musk a publicat pe platforma X mai multe mesaje critice la adresa premierului socialist al Spaniei, Pedro Sánchez, după ce acesta a anunțat că guvernul de la Madrid pregătește măsuri legislative care ar putea include interzicerea accesului minorilor sub 16 ani la rețelele sociale și sancționarea platformelor online pentru conținut considerat dăunător sau ilegal.

Comentariile lui Musk au vizat atât inițiativa de reglementare a mediului digital, cât și poziția publică a premierului spaniol în legătură cu utilizarea rețelelor sociale pentru combaterea dezinformării.

Reacția lui Elon Musk vine în urma declarațiilor premierului spaniol Pedro Sánchez, care a anunțat că Spania pregătește un pachet de măsuri pentru protejarea copiilor de conținutul considerat dăunător din mediul online.

Sánchez a descris rețelele sociale drept un „vest sălbatic digital”, afirmând că este nevoie de intervenție urgentă pentru a responsabiliza companiile de tehnologie.

În acest context, Musk a fost acuzat de premierul spaniol că folosește platforma X pentru a „amplifica dezinformarea”, în special în legătură cu decizia guvernului de la Madrid de a regulariza situația a aproximativ 500.000 de muncitori fără documente și solicitanți de azil.

Ca reacție la aceste afirmații, Elon Musk a publicat mai multe mesaje pe X, folosind un limbaj dur la adresa premierului spaniol. „Sánchez murdar este un tiran și un trădător al poporului Spaniei”, a scris Musk într-o primă postare.

Dirty Sánchez is a tyrant and traitor to the people of Spain 💩 https://t.co/B3oyHrBYpR — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026

Aproximativ o oră și jumătate mai târziu, acesta a revenit cu un nou mesaj, afirmând: „Sánchez este adevăratul fascist totalitar”.

Declarațiile lui Musk au fost distribuite pe scară largă pe platformă și au generat reacții diverse în spațiul public, fără ca acesta să ofere explicații suplimentare sau dovezi care să susțină afirmațiile făcute.

Biroul premierului spaniol nu a comentat în mod direct afirmațiile lui Elon Musk. În schimb, autoritățile de la Madrid au reiterat că obiectivul principal al viitoarelor reglementări este protejarea copiilor și adolescenților în mediul online.

Reprezentanții unor mari companii de tehnologie, inclusiv Google, TikTok, Snapchat și Meta, nu au răspuns imediat solicitărilor de a comenta propunerile avansate de Spania privind limitarea accesului minorilor la rețelele sociale.

Spania nu este singura țară care ia în considerare astfel de măsuri. Grecia se apropie de anunțarea unei interdicții pentru copiii sub 15 ani, potrivit unei surse guvernamentale. În același timp, Franța are în dezbatere un proiect de lege similar, iar Marea Britanie analizează măsuri de reglementare mai stricte. Australia a devenit recent prima țară care a interzis accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani.

Pedro Sánchez a declarat că Spania face parte dintr-o „coaliție a celor dispuși digital”, alături de alte state europene, pentru a coordona și aplica reglementări comune în domeniul digital.

Potrivit unui sondaj Ipsos publicat anul trecut, 82% dintre cetățenii spanioli consideră că minorii sub 14 ani ar trebui să fie excluși de pe rețelele sociale, procent în creștere față de anul anterior. Datele sunt invocate de autorități pentru a susține necesitatea unor intervenții legislative.

În paralel, dezbaterea rămâne deschisă, atât în mediul politic, cât și în cel academic, în privința impactului real al rețelelor sociale asupra dezvoltării copiilor și adolescenților.