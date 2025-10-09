Eliberarea ostaticilor, întârziată puțin de procedurile de ratificare din Israel

Prima fază a acordului de pace dintre Israel și gruparea teroristă Hamas în Gaza a fost finalizată, după luni de întârzieri și negocieri dificile. Încetarea focului în Gaza va începe joi seara, iar ostaticii vor fi returnați până luni, potrivit Jerusalem Post. Teroriștii Hamas au la dispoziție 72 de ore pentru a-și îndeplini partea din acord și a elibera toți ostaticii.

Un oficial din biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu, citat de Reuters, a explicat că încetarea focului va intra în vigoare după ce guvernul israelian va ratifica acordul joi seară.

După ce guvernul aprobă încetarea focului, va începe o perioadă de 24 de ore în care decizia va putea fi atacată cu apel la Înalta Curte de Justiție. După expirarea acestei perioade, Hamas va avea la dispoziție 72 de ore pentru a-și îndeplini partea din acord și a elibera toți ostaticii, atât cei vii, cât și cei decedați. Prin urmare, teroriștii Hamas ar putea finaliza eliberarea ostaticilor abia luni, în loc de duminică.

Acordul, anunțat miercuri seara de președintele SUA, Donald Trump, prevede încetarea bombardamentelor și eliberarea de prizonieri, fiind considerat un pas esențial pentru stabilitatea regiunii.

„Acesta este un moment istoric pentru pacea din Orientul Mijlociu”, a declarat Trump într-o conferință de presă.

Un oficial israelian a precizat că semnarea acordului va marca, de fapt, începutul armistițiului în Gaza, deși există ușoare diferențe în relatările internaționale.

Între timp, bombardamentele asupra regiunii au continuat până în zorii zilei, însă autoritățile locale se pregătesc pentru primele manifestări de sărbătoare.

„Odată ce armistițiul va intra în vigoare, oamenii din Gaza vor putea celebra sfârșitul ostilităților”, a spus un oficial palestinian sub protecția anonimatului.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu nu a convocat încă ședința cabinetului său de securitate pentru a aproba formal acordul, aceasta fiind așteptată joi după-amiază, ora locală 17:00.

Discuțiile vor viza doar eliberarea ostaticilor în schimbul deținuților palestinieni, fără a aborda întregul cadru al armistițiului.

Conform planului anunțat de președintele Trump, o parte importantă a acordului presupune eliberarea ostaticilor, precum și retragerea trupelor israeliene la o linie convenită în Gaza.

„Ne așteptăm ca o parte dintre ostatici să fie eliberată începând de luni, însă aceste date încă trebuie confirmate oficial”, a declarat Trump reporterului Barak Ravid.

De asemenea, autoritățile palestiniene urmează să elibereze prizonieri și deținuți politici, în cadrul schimbului coordonat cu Israelul.

Sursele diplomatice menționează că aceste măsuri sunt parte a unui acord mai larg, menit să reducă tensiunile și să creeze un cadru pentru negocieri viitoare.

Intrarea în vigoare a armistițiului are potențialul de a transforma situația din Gaza pe termen scurt și mediu.

Reducerea violențelor poate permite reluarea ajutoarelor umanitare, reconstrucția infrastructurii și o mai mare libertate de mișcare pentru populația civilă.

Pe plan politic, acest acord poate deschide calea unor negocieri mai ample între Israel și autoritățile palestiniene, cu mediere internațională.

Analistul regional Youssef Khalil a explicat:

„Armistițiul nu rezolvă toate problemele, dar este un pas crucial pentru a preveni escaladarea conflictului și pentru a aduce stabilitate temporară.”

De asemenea, vizita preconizată a președintelui Trump în Israel și Egipt în următoarele zile ar putea consolida acordul și ar putea oferi un impuls diplomatic semnificativ în regiune.