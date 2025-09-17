Educatoarea din Timișoara, arestată preventiv după moartea copilului din iaz

Educatoarea care conduce clubul educațional din Timișoara, unde un copil de un an și opt luni s-a înecat într-un iaz ornamental, a fost arestată preventiv. „În fapt, s-a reţinut că în data de 01.09.2025, inculpata, având ocupaţia de educatoare, aflându-se în timpul programului de lucru şi având în supraveghere mai mulţi copii, printre care şi persoana vătămată minoră, în jurul orei 11.14 a lăsat-o nesupravegheată pe aceasta, aspect ce a condus la decesul prin înec al acesteia în iazul artificial al terasei din apropiere”, se arată în decizia Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara.

Educatoarea care administrează clubul educaţional unde un băieţel de un an şi opt luni a murit înecat a fost arestată preventiv. Măsura a venit după ce procurorii au contestat decizia iniţială a Judecătoriei Timişoara, care dispusese doar control judiciar. În 2 septembrie, procurorul de caz a pus în mişcare acţiunea penală pentru ucidere din culpă. Pe 3 septembrie, judecătorul de drepturi şi libertăţi a dispus control judiciar, dar marţi Tribunalul Timiş a admis contestaţia Parchetului și a decis arestul pentru 30 de zile.

Cercetările sunt realizate de Poliţia Municipiului Timişoara – Biroul de Investigaţii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara.

În 1 septembrie, poliţiştii au fost sesizaţi că un copil de 1 an şi 8 luni a fost găsit înecat într-un iaz ornamental din curtea comună a clubului şi a unui restaurant din apropiere. „La data de 1 septembrie 2025, în jurul orei 12:30, poliţiştii Secţiei 2 Timişoara au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe strada Calea Martirilor, din Timişoara, într-un iaz ornamental, se află un minor înecat”, a transmis IPJ Timiş.

Copilul fusese scos la recreere împreună cu alţi copii, dar lipsa lui a fost constatată după câteva minute. Medicii au intervenit imediat, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, decesul a fost declarat la fața locului. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și verifică modul de supraveghere a copiilor.

Surse judiciare arătau că educatoarea şi îngrijitoarea din Timișoara foloseau curtea restaurantului ca loc de joacă, pe baza unei înţelegeri cu patronul. În ziua tragediei, femeia ar fi plecat să îşi facă o cafea, lăsând copiii nesupravegheaţi. La revenire, şi-a dat seama că lipsesc doi: o fetiţă, găsită lângă poarta restaurantului, şi băieţelul care a murit în iaz.

Educatoarea a sunat la 112, însă medicii nu au mai putut salva copilul. Ea a fost reţinută 24 de ore şi ulterior arestată preventiv, fiind acuzată de ucidere din culpă. „Ne pare extrem de rău pentru această tragedie! Incidentul nu s-a petrecut în grupele de antepreşcolar ale judeţului Timiş. Este posibil să fie un club neautorizat, care nu face parte din sistemul de învăţământ”, a declarat Aura Danielescu, inspector-şef la ISJ Timiş.