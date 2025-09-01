Social Un copilaș de un an și opt luni, descoperit înecat într-un iaz ornamental. Frecventa o creșă privată din Timișoara







Este anchetă într-o creșă neautorizată din Timișoara. Azi, un copil de un an și opt luni, care frecventa acest club, s-a înecat. Copiii ieșiseră afară, la joacă, în aer liber. La un moment dat, micuțul a fost de negăsit. S-a dat alertă sunându-se la Urgențe. A fost anunțată poliția.

Copilașii care frecventau clubul se jucau în curtea unui restaurant din vecinătate. Nu era prima dată când micuții erau școși la joacă în acel loc. Fiindcă restaurantul avea program numai seara, în baza unei înțelegeri, între club și restaurant, micuții se puteau juca acolo peste zi. Când nu erau clienți.Totul a decurs ca de-obicei. Micuții care frecventau clubul s-au bucurat unul de prezența celuilalt și de vremea plăcută de afară.

Șocul a venit în momentul în care copiii au trebuit să se încoloneze. Ca să revină spre creșă. Atunci, supraveghetoarele au intrat în panică. Au constatat că unul dintre copilași lipsește. A fost vorba despre un băiețel. Toată lumea a început să-l caute cu disperare. Din nenorocire, ce aveau să descopere le va marca multă vreme pe supraveghetoare.

Băiețelul, de un an și opt luni a fost descoperit înecat în lacul artificial din grădină. Rapid acolo au fost chemați în ajutor medicii de pe Ambulanță. Aceștia au intervenit cât s-a putut de urgent. I- au aplicat manevre de resuscitare. Din păcate, medicii nu au reușit să-l readucă pe micuț la viață. Au fost obligați să constate decesul copilașului.

Polițiștii au deschis o anchetă. Încearcă să stabilească în ce împrejurări și-a pierdut viața micuțul. Proprietarul clubului, directorul, ingrijitoarele si patronul restaurantului, sunt acum audiați la Biroul de Investigații Criminale Timișoara. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Se fac verificări pentru a stabili dacă minorii erau supravegheați corespunzător. Conform Inspectoratului Școlar Județean Timiș, clubul nu aparține sistemului public.