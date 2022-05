Tragedie la Timișoara. O mama s-a aruncat cu cei doi copii ai săi de la etajul 10 al unui bloc. Toți au murit

UPDATE!

Bărbatul care a fost martor la tragedie și care a sunat la 112 a oferit primele declarații.

”Am ajuns aici și am intrat să îmi iau ceva din mașină și o femeie de la etajul 7 să sun la 112 pentru că sunt 3 oameni pe jos. Am făcut doi pași de la mașină până în fața blocului și am văzut că persoanele sunt inconștiente și am sunat imediat la 112, fără ezitare. Nu m-am apropiat foarte tare, am văzut că sunt inconștiente și am sunat după ajutor” ne-a spus tânărul care a sunat primul la ambulanță.

Un incident înfiorător s-a întâmplat la Timișoara. O mamă s-a aruncat cu cei doi copii de la etajul 10. Femeia și micuțul de 3 ani s-au stins din viață într-un timp foarte scurt, iar cel de-al doilea, în vârstă de aproximativ 5 ani, a murit la o oră distanță.

Vecinii nu pot să înțeleagă gestul mamei. Incidentul a avut loc pe bulverdul Dâmbovița. Echipajele SMURD au ajuns de urgență la fața locului, dar nu au mai putut face nimic. Procurorii au deschis o anchetă în cazul sinuciderii, mai ales după ce s-a auzit că nimeni nu o cunoaște pe femeia respectivă.

„În urma apelului primit pe S.N.U.A.U. 112 din data de 03.05.2022, ora 09:46, am fost solicitați să intervenim pentru acordarea primului ajutor la 3 victime inconștiente.

La locul evenimentului s-au deplasat forțe și mijloace din cadrul Detașamentelor 1 și 2 de Pompieri Timișoara, cu 4 echipaje SMURD.

La sosirea echipajelor de intervenție, au fost găsite 3 victime căzute de la înălțime (bloc 10 etaje, nu se cunoaște nivelul de la care au căzut), 1 adult de sex feminin cu vârsta de 33 ani și 1 copil (băiat, aproximativ 3 ani) care prezintă leziuni incompatibile cu viața și 1 copil (fată, aproximativ 6 ani) care prezintă semne vitale, căruia i se acordă primul ajutor medical”, au transmit reprezentanții ISU Timiș.