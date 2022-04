Şoc total pentru românii care stau la bloc! Riscă să rămână fără locuințe, deși au plătit pentru ele

Un cetățean din Iași a cumpărat un apartament de la firma Himson, în urmă cu doi ani. Pentru un metru pătrat din locuința sa, bărbatul a achitat 1000 de euro, conform reporteris.ro.

Metrul pătrat, scumpit peste noapte

Acum, dezvoltatorul imobiliar a decis să ceară 1450 de euro pentru același metru pătrat, cu toate că în contractul inițial suma convenită era alta.

Alin Potolincă, omul păgubit, a achitat un avans de 50.000 de euro pentru apartamentul său de 64 de mp.

„Aveau nevoie de finanțare și au acceptat prețul meu (…) Am achitat 50.000 de euro pentru un apartament de 64 mp, în 2020, dintr-un total de 60.000. Trebuia să fie finalizat în aprilie 2021, mai aveam doar 10.000 de euro de plătit. Acum, dezvoltatorul a anulat contractul, mi-a returnat banii și urmează să vândă la 1.500 de euro/mp același apartament amenajat de către mine (…)

Au urmat întârzieri, am avut răbdare, am așteptat. Ba, mai mult, am plătit chirie, am locuit în altă parte în această perioadă”, spune ieșeanul Alin Potolincă, care începuse deja să-și amenajeze noua locuință.

Himson cere mai mulți bani de la client

Odată eliberat certificatul de edificare, dezvoltatorul Himson a cerut 20 de mii de euro în plus, față de suma inițială.

„După ce a fost emis certificatul de edificare, în acest an, dezvoltatorul și-a schimbat total comportamentul. Am testat și eu, să văd ce vrea, eram dispus să plătesc încă 20.000 de euro – diferența de 10.000 până la prețul negociat plus un supliment de 10.000. Consideram acel apartament ca fiind al meu. Nu a fost de acord, voia 20.000 de euro în plus, adică un total de 30.000 de euro”, reclamă păgubitul.

Creștere de preț inexplicabilă

Deși apartamentul era deja cumpărat și blocul deja finalizat, prețul dezvoltatorului imobiliar s-a modificat chiar când cumpărătorul se hotărâse să mobileze locuința.

„Am primit în plus 10.000 de euro, adică un total de 60.000, plus 6.000 pentru avansul pe care îl plătisem la mobilă. Ca detaliu, m-au informat despre faptul că reziliază contractul exact când am cerut cheia apartamentului, pentru că venise mobila comandată.

Evident că nu sunt mulțumit, pentru că am plătit chirie în acest timp în care am așteptat. Iar cu cei 60.000 de euro pe care i-am primit nu îmi pot cumpăra acum ceva similar. Prețul este mai mare în condițiile în care, repet, blocul era finalizat când am plătit suma, eu am vizitat apartamentul la cumpărare, la etajul 7”, a mai transmis Alin Potolică.

Speculă cu contracte de vânzare-cumpărare

Păgubitul Alin Potolică a ajuns să creadă că dezvoltatorul imobiliar a construit blocul cu banii proveniți de la cei care au achiziționat apartamentele, fără a mai apela la credite bancare.

Dată fiind creșterea de prețuri de acum, „afaceriștii” români au întrezărit posibilitatea de a face și mai mulți bani, speculând contractele clienților lor.

„Am întrebat de ce fac asta. Avocatul lor mi-a zis că este o strategie a dezvoltatorului, că și-o asumă. La notariat am vrut să achit și până la 15.000 de euro diferență. Nu au fost de acord, ei obțin de fapt mai mult cu tot cu cei 10.000 pe care mi-i dau mine.

La clauzele antecontractului, totul este de partea lor. Le-am cerut cu 4 zile înainte antecontractul, mi l-au dat cu jumătate de oră înainte de a cumpăra. Am avut câteva minute să citesc și să înțeleg toate detaliile din 16 pagini. Practic, au contruit pe banii clienților și acum vând mai scump. Eu nu mai am ce să câștig din asta, dar trebuie să știe toți la ce se expun”, a spus, cu regret, Alin Potolică.