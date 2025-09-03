Justitie Educatoare din Timişoara, sub control judiciar după ce un copil s-a înecat la creșă







Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara a decis că educatoarea de 33 de ani, administrator al Centrului Educaţional unde un copil de un an şi opt luni s-a înecat într-un iaz ornamental, este cercetată penal pentru ucidere din culpă. Procurorul de caz solicitase arestarea preventivă, însă judecătorul a dispus plasarea femeii sub control judiciar.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, femeia în vârstă de 33 de ani, educatoare şi administrator al Centrului Educaţional unde s-a produs tragedia, a fost pusă sub acţiune penală pentru ucidere din culpă.

Fapta s-a întâmplat la 1 septembrie 2025, în jurul orei 11:14, când inculpata ar fi lăsat nesupravegheat băieţelul, care a ajuns în iazul ornamental din curtea comună a clubului educaţional şi a unui restaurant din apropiere.

Incidentul a avut loc în curtea unui restaurant care, potrivit unor surse din anchetă, era folosit ca spaţiu de joacă de către creşa privată, în baza unei înţelegeri cu proprietarii. În dimineaţa respectivă, copiii au fost scoşi la aer liber, iar la un moment dat educatoarea ar fi plecat să îşi facă o cafea, lăsându-i în grija unei îngrijitoare.

În lipsa supravegherii atente, doi copii s-au îndepărtat de grup. Fetiţa de un an şi câteva luni a fost găsită plângând lângă poarta restaurantului, în timp ce băieţelul a fost descoperit în iazul ornamental. Deşi echipajele medicale au efectuat manevre de resuscitare, micuţul a fost declarat decedat.

După audieri, educatoarea a fost plasată în custodia poliţiei pentru 24 de ore, fiind acuzată de ucidere din neglijenţă, iar marţi a fost prezentată instanţei cu propunerea de arestare preventivă.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a precizat ulterior că respectivul club educaţional nu face parte din reţeaua şcolară şi nu este autorizat ca unitate de învăţământ oficială. „Este posibil să fie un club neautorizat, care nu aparţine sistemului de învăţământ. Ne pare extrem de rău pentru această tragedie!”, a transmis Aura Danielescu, inspector-şef al ISJ Timiş.