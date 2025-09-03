Justitie O fetiță de șapte ani a murit strivită de un dulap în Mureș







Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean(IPJ) Mureș au anunțat că o fetiță de șapte ani din Sovata și-a pierdut viața după ce un dulap s-a prăbușit peste ea, echipajele medicale neputând să o resusciteze. Verificările au arătat că micuța și sora sa, în vârstă de patru ani, erau lăsate în grija fratelui lor de 23 de ani, care nu se afla acasă la momentul tragediei.

Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a comunicat, miercuri, că în data de 2 septembrie 2025, în jurul orei 20:50, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Sovata au fost informați despre faptul că o fetiță de 7 ani a fost descoperită de mama sa în stare de inconștiență, după ce un dulap s-a răsturnat peste ea, fiind prinsă între piesa de mobilier și pat.

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje SMURD, însă, în pofida procedurilor de resuscitare aplicate, medicii au fost nevoiți să constate decesul fetiței.

Conform verificărilor preliminare, s-a stabilit că fetița de 7 ani rămăsese, alături de sora ei de 4 ani, în supravegherea fratelui mai mare, în vârstă de 23 de ani, incidentul având loc în intervalul de 10 minute în care acesta a lipsit.

”Din primele cercetări a reieşit faptul că fetiţa de 7 ani fusese lăsată, împreună cu sora sa de 4 ani, în grija fratelui mai mare, în vârstă de 23 de ani, incidentul producându-se în timpul celor 10 minute în care tânărul se afla plecat de acasă”, a transis IPJ Mureş.

Corpul neînsuflețit al copilei a fost preluat și transportat la Institutul de Medicină Legală din Târgu Mureș, unde urmează să fie realizată necropsia. Prin această procedură, medicii legiști vor putea stabili cu exactitate cauza decesului.

Oamenii legii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea clarificării complete a circumstanțelor în care s-a petrecut incidentul.