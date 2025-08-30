Politica Desființat în 2022 de ÎCCJ, Liceul Romano-Catolic din Târgu Mureș e reînființat prin ordin de ministru







Hotarârea de reînființare a Liceul Romano-Catolic din Târgu Mureș a fost publicată în Monitorul Oficial, ieri, 29 august. Și tot ieri, Consiliul local Târgu Mureș s-a întrunit în ședință extraordinară pentru a da o hotarâre în acest sens. Consiliul local aprobase deja pe 30 mai un acord de principiu, pentru înființarea acestui Liceu, cu nivel primar, gimnazial și liceal. Începând cu anul școlar 2025-2026.

Prin ordinul cu numărul 5.945/2025, se acordă autorizația de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ confesional de stat Liceul Romano-Catolic Târgu Mureș. Școala va avea două sedii: pe str. Mihai Viteazul din Târgu Mureș, iar al doilea în str. Piața Trandafirilor din același oraș.

Înființarea acestei școli a adus multă tensiune în Târgu Mureș de-a lungul vremii. Un ordin pentru reînființarea liceului maghiar de la Târgu Mureș a fost emis și în 2018.

Acesta a fost atacat în instanță de Partidului Mișcarea Populară, de Asociația Civică pentru Demnitate în Europa și Colegiul Național ”Unirea” din Târgu Mureș. Judecătorii de la Curtea de Apel Mureș au decis să anuleze toate actele emise de Ministerul Educației.În 2016 , DNA a deschis o anchetă având ca obiect înființarea acestei școli.Kelemen Hunor, liderul UDMR a calificat demersurile procurorilor DNA o "vânătoare de vrăjitoare declanşată (...) împotriva liderilor comunităţii maghiare din Transilvania, care ne obligă să nu ne lăsăm intimidaţi".

Școala a fost dsființată fiindcă: lipseau avize ale unor comisii de specialitate, lipsea dovada respectării procedurii privind transparența decizională și erau încălcate prevederile Legii educației naționale, și metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare.

"După o perioadă lungă și plină de provocări, Liceul Catolic "II. Rákóczi Ferenc" a fost oficial reînființat. Începând de astăzi, instituția funcționează ca Liceu Romano-Catolic, ca parte a rețelei naționale de școli. În regim de instituție independentă. Aceasta înseamnă că pe 8 septembrie începe noul an școlar, cu peste 500 de elevi, în 21 de clase.Această instituție nu doar că contribuie la dezvoltarea cunoștințelor elevilor, ci consolidează și viitorul comunității din Târgu Mureș", transmite UDMR Târgu Mureș.