International Ecologismul arde la buzunar. Trenul, de patru ori mai scump decât avionul







Conform unui studiu recent realizat de Greenpeace, trenul rămâne adesea mai scump decât avionul pentru călătoriile transfrontaliere în Europa, inclusiv pentru Luxemburg, potrivit Virgule.

Raportul evidențiază diferențe semnificative de preț între țări și critică strategiile tarifare agresive ale companiilor low-cost, subliniind necesitatea unei reforme fiscale și tarifare care să facă transportul feroviar mai accesibil și mai ecologic.

Analiza Greenpeace a comparat 109 trasee între 31 de țări europene, pe nouă zile diferite, luând în calcul trei perioade de rezervare: cu câteva zile înainte, cu o lună și cu trei luni înainte de plecare.

Doar 39% dintre trasee au fost mai ieftine cu trenul, majoritatea călătoriilor fiind mai avantajoase cu avionul, deseori prin companii low-cost precum easyJet sau Ryanair.

Există mari diferențe între țări. În Franța, 95% dintre traseele transfrontaliere studiate sunt mai scumpe cu trenul, urmată de Spania (92%), Marea Britanie (90%) și Italia (88%).

La polul opus, țări precum Olanda și Polonia oferă trenuri mai competitive, cu 22% și respectiv 11% dintre trasee mai scumpe decât avionul.

În cazul Luxemburgului, au fost analizate cinci trasee: Hamburg, Amsterdam, Zagreb, Barcelona și Milano, rezultatul fiind unul mixt – 40% mai scumpe și 40% mai ieftine, în funcție de destinație.

Unele trasee ilustrează disproporția enormă dintre costul trenului și al avionului. Traseul Luxemburg–Milano, de exemplu, prezintă trenul de 11,6 ori mai scump decât un zbor easyJet.

În schimb, pentru Amsterdam, trenul este mult mai accesibil pe trasee scurte, în timp ce pentru destinațiile din Spania și Italia avionul rămâne mai ieftin.

Greenpeace subliniază că aceste diferențe sunt amplificate de fiscalitatea europeană: aviația beneficiază de scutiri de TVA și taxe pe combustibil, în timp ce operatorii feroviari suportă costuri ridicate, ceea ce face biletele mai scumpe, deși trenul are un impact de mediu mult mai redus.

Deși raportul evidențiază o ușoară îmbunătățire față de 2023, datorită creșterii numărului de trenuri directe și reducerii zborurilor low-cost cu escale, ritmul schimbărilor rămâne insuficient pentru a face față provocărilor climatice.

Greenpeace consideră că pentru ca trenul să fie competitiv este nevoie de o reformă completă a sistemului fiscal și tarifar european.

Printre propuneri se numără: taxarea zborurilor în clasa business, eliminarea TVA pentru biletele internaționale de tren și crearea unui sistem european unificat de bilete feroviare.

De asemenea, ONG-ul sugerează introducerea unor abonamente forfaitare sau „bilete climat” accesibile, care să încurajeze călătoriile durabile și să reducă dependența de zborurile scurte sau medii.

Herwig Schuster, responsabil de campanii Greenpeace Europa, afirmă: „Fiecare traseu în care avionul este mai ieftin decât trenul reprezintă un eșec politic. Europa trebuie să facă ca trenul să fie opțiunea cea mai simplă și cea mai ieftină, nu ultima soluție.”