Social Călătoria cu trenul București – Kiev, reluată după o pauză de cinci ani







Trenul direct București – Kiev a fost reintrodus în circulație după o pauză de peste cinci ani, oferind pasagerilor o rută feroviară prin Chișinău. Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a anunțat pe contul său de Facebook că vagoanele ucrainene se vor atașa trenului Prietenia via Chișinău și că reluarea curselor regulate de călători va fi posibilă chiar din luna septembrie 2025.

După semnarea Protocolului de circulație al trenurilor de călători pe ruta Kiev – București, trenul nu va mai folosi relația Vicșani – Vadu Siret. În schimb, vagoanele ucrainene vor fi atașate trenului Prietenia via Chișinău. Anunțul a fost făcut de Ionel Scrioșteanu ca urmare a întâlnirii bilaterale româno-ucraineană de la începutul lunii, desfășurată la Darabani, județul Botoșani.

Pentru a testa noul traseu, un grup de vagoane a circulat „de probă” pe relația Kiev – Ungheni – București Nord și retur, în perioada 19–21 august 2025. Testele s-au desfășurat în compunerea trenurilor 99/401 – 402/100, cu participarea delegațiilor UZ și CFM. Monitorizarea realizată de cele trei administrații a confirmat că nu au fost probleme tehnice.

Vagoanele au plecat din Kiev în jurul orei 7 dimineața și au ajuns a doua zi la București. Testele de probă au avut scopul de a verifica traseul și condițiile tehnice, iar coordonarea între UZ, CFM și CFR Călători a fost esențială pentru succesul transportului.

Companiile de transport feroviar din România, Moldova și Ucraina s-au coordonat pentru ca cele patru vagoane care vor veni de la Kiev să nu facă mai mult de 24 de ore pe traseu. S-au discutat propuneri privind reluarea traficului de călători între Ucraina și România prin frontiera feroviară Vadu Siretului și eventuale prelungiri ale traseului de la București spre Varna.

Trenul direct București – Kiev urmează să fie implementat complet începând cu luna septembrie 2025, după testele de probă realizate în perioada 19–21 august. Cele patru vagoane care vor veni de la Kiev vor fi integrate în trenul Prietenia via Chișinău, asigurând o călătorie cu durata maximă de 24 de ore.

Discuțiile între România, Moldova și Ucraina au vizat și posibilitatea prelungirii traseului de la București spre Varna. Parametrii tehnici și comerciali vor fi stabiliți de comun acord între administrațiile implicate, iar negocierile pe aceste subiecte au rămas deschise.