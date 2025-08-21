International

O persoană a murit, iar alte peste zece au fost rănite în mai multe orașe din Ucraina

O persoană a murit, iar alte peste zece au fost rănite în mai multe orașe din Ucraina
Din cuprinsul articolului

Cel puțin o persoană a murit la Liov, iar alte peste zece au fost rănite în mai multe orașe din Ucraina, în urma unor atacuri cu drone și rachete, a anunțat pe Telegram şeful Administraţiei Militare regionale Makskim Koziţkii.

Mai multe zone din Ucraina, atacate de Rusia

Armata rusă a lansat în noaptea de miercuri spre joi un atac aerian de amploare cu drone și rachete asupra mai multor ținte din Ucraina, inclusiv asupra capitalei Kiev.

Forțele aeriene ucrainene au anunțat că Rusia a lansat în timpul nopții 574 de drone și 40 de rachete, dintre care au fost doborâte 546 de drone și 31 de rachete, potrivit Reuters. Militarii ucraineni au anunțat că au fost raportate atacuri în 11 zone și că resturi au căzut în trei locuri, conform unei postări pe Telegram.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a anunțat într-o postare pe X că Rusia a atacat un producător american de electronice din vestul Ucrainei, provocând distrugeri majore și victime.

„O instalație în totalitate civilă care nu are nicio legătură cu apărarea sau armata”, a scris Sîbiga.

O persoană a murit în Liov

Un atac cu drone și rachete lansat de Rusia asupra orașului Liov, în vestul Ucrainei, a ucis o persoană și a rănit alte două, a anunțat joi guvernatorul regiunii, Maksim Kozițki. „Zeci de clădiri rezidenţiale au fost avariate”, a mai anunțat acesta.

La Mukașevo, 12 persoane au fost rănite în atacuri, iar cinci dintre ele au ajuns la spital, a anunțat Consiliul Municipal al orașului din Transcarpatia. La Luțk, primarul Igor Polișciuk a transmis că au avut loc atacuri cu drone și rachete, însă fără victime.

Rusia ar fi doborât 49 de drone ucrainene

Ministerul rus al Apărării a anunțat joi dimineață că a doborât „49 de drone ucrainene” în mai multe regiuni.

Atacurile din Ucraina și Rusia au continuat în ultimele zile, în ciuda eforturilor diplomatice intense de a opri conflictul început în februarie 2022 odată cu invazia rusă.

