Ea a fost ultima ambasadoare a României comuniste în Venezuela!

Venezuela a fost o țară care a avut bune relații cu România comunistă. Ultima ambasadoare comunistă din România, acreditată la Caracas a fost Aneta Spornic. Astăzi, Aneta Spornic, conform surselor biografice existente, ar mai fi în viață și s-ar apropia de 96 de ani. A stat la postul diplomatic din Venezuela în perioada 1987-1990.

Aneta Spornic s-a născut la București, pe 29 iunie 1930. A absolvit Universitatea din București și s-a remarcat pe lângă activitatea de partid, prin cariera didactică în învățământul superior predând la precursoarea comunistă a Academiei de Științe Economice din București. Încă se găsesc on-line referințe la lucrările pe care le-a publicat. Ele privesc munca femeilor, problematica mecanismelor economice în sistemul economic planificat. A intrat în PMR în octombrie 1956.

La un deceniu de la momentul preluării conducerii de partid de către Nicolae Ceaușescu, Aneta Spornic a devenit în 1975, deputat al Marii Adunări Naționale, până în decembrie 1989. A reprezentat circumscripții din Muntenia, Oltenia și în București. În 1975, ea a fost chiar Vicepreședinta Marii Adunări Naționale.

Aneta Spornic a devenit membru CC al PCR din 1979. Această poziție i-a deschis perspectiva spre accesul în Guvern. Cele mai importante portofolii au fost cel al Educației, în perioada 1979-1982, urmat de calitatea de Vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării. Avea rang de ministru secretar de stat și a fost, evident, una din activistele de partid angrenate în politica de rambursare a datoriilor externe. Perioada de austeritate dură, evident, se făcea printr-o planificare dură a resurselor și productivității. Tot ce se putea exporta mergea la export iar românii nu aveau acces la utilități de bază și produse în magazine.

Poetul Mircea Dinescu a relatat că, la un moment dat, „rotirea” Anetei Spornic de la Educație, la Planificare s-a făcut pe fondul unei dispute personale cu Elena Ceaușescu. Elena Ceaușescu își dorea (și eu care crezusem în tinerețe că problema „corelării educației cu piața muncii” e o invenție postdecembristă n.a.) ca România să aibă mecanici auto,tinichigii, ospătari (parcă și fostul Președinte Traian Băsescu zisese ceva similar după 2004 n.al) și nu „filozofi” care nu puteau fi absorbiți de „iconomia” socialistă. Elena Ceaușescu a solicitat o singură oră de limba română în școlile profesionale și liceele industriale și pentru că Aneta Spornic nu a fost de acord, Elena Ceaușescu ar fi adus o atingere integrității cocului purtat de adversara sa de idei. Legendă urbană sau nu, cert este că Aneta Spornic nu a mai continuat la Ministerul Educației din 29 aprilie 1982.

Mai circula și o epigramă legată de Aneta Spornic și Suzana Gâdea, cealaltă prezență intelectuală la vârf în cercetare și conducerea politică a sistemului cultural, educativ socialist, atribuită în mediul on-line celebrului actor Ernest Maftei:

„Două ministrese hâde Prea iubite Vel-Vornic... Cum să meargă şcoala Spornic Când la Arte-avem un Gâde?”

Aneta Spornic a părăsit „Olimpul” comunist din București, de Ziua Republicii, pe 30 decembrie 1987, când a fost acreditată Ambasador în Venezuela. A rămas în această poziție până pe 23 februarie 1990, adică la aproape 2 luni de la execuția Ceaușeștilor. Totuși, venea periodic în țară, fiindcă ambasadele României în lume erau practic vârfurile de lance ale exporturilor românești și ale relațiilor economice cu statele lumii (în special, ambasadele din Asia de Sud-Est, Africa, America Latină).

Cităm aici și Acordul, din 13 aprilie 1988 privind sistemul global de preferinţe comerciale între ţările în curs de dezvoltare, emis de către Consiliul de Stat și publicat în „Buletinul Oficial” nr. 66 din 20 decembrie 1988 care cuprindea și Venezuela.

Ultima sa prezență în România a fost documentată la 1 decembrie 1989. Un registru al activității zilnice a Elenei Ceaușescu, Prim-Vicepreședintele Guvernului, Ministrul Educației și Învățământului (cunoscută drept „Cabinetul doi”) arată că vineri, 1 decembrie 1989, Elena Ceaușescu a primit-o pe Aneta Spornic. Discuția a fost una scurtă, 10 minute, de la ora 15.45, la 15.55. De fapt, va fi fost o simplă înmânare de instrucțiuni pentru ambasadorul român. Se pare că vechiul diferend din 1982 era de domeniul trecutului. De multe ori, astfel de întâlniri se finalizau cu decizia unei schimbări din post, dar, așa cum am mai precizat, Aneta Spornic a revenit la Caracas, cel mai probabil înainte de 16 decembrie 1989. Va reveni în țară, deja într-o Românie în tranziție, pe 23 februarie 1990.

Se știe că Aneta Spornic a trăit după ce a ieșit din viața publică într-un apartament din București, păstrând doar relațiile cu familia sa, acordând se pare un singur interviu în cele peste trei decenii și jumătate trecute de la Revoluția din 1989,