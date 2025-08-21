International Drone maritime. Eșec spectaculos al americanilor. Testul US Navy s-a sfârșit cu un accident major







Drone maritime, o necesitate miltară. Conflictul din Ucraina a demonstrat cât sunt de importante. Iar americanii încearcă să prindă din urmă noile tehnologii. Numai că nu întotdeauna au rezulatate pe măsura așteptărilor. Alimentate de ambiții pe măsură.

Un test al Marinei SUA desfășurat luna trecută în largul Californiei, conceput să demonstreze capabilitățile de vârf ale bărcilor autonome, a degenerat. S-a terminat după o coliziune dramatică. La un moment dat o ambarcațiune s-a oprit brusc din cauza unui bug software. În timp ce oficialii Guvernului încercau remedierea, o altă dronă navală a izbit în tribord nava imobilizată, a trecut peste punte și a revenit în apă. Un incident surprins în clipuri video obținute de Reuters și autentificate de două surse, care au confirmat caracteristicile testului.

Potrivit a numeroase persoane familiare cu programul, incidentul — neanunțat public — a implicat drone maritime produse de rivalii Saronic și BlackSea Technologies. Testul se înscrie într-o serie de sincope recente în efortul Pentagonului de a construi o flotă de nave autonome.

Cu câteva săptămâni înainte, într-un test separat, căpitanul unei ambarcațiuni de sprijin a ajuns în apă după ce o dronă autonomă BlackSea pe care o remorca a accelerat brusc și a răsturnat barca; căpitanul a fost salvat și a refuzat îngrijiri medicale, au spus patru persoane la curent.

Atât marina americană , cât și Saronic și BlackSea au refuzat să comenteze. O persoană cu acces direct a afirmat că ambele episoade au avut cauze mixte: defecțiuni software și eroare umană, inclusiv întreruperi de comunicare între sistemele de la bord și software-ul de autonomie. După cel mai recent incident, Defense Innovation Unit (DIU) a Pentagonului a suspendat pe termen nedeterminat un contract de aproape 20 de milioane de dolari cu L3Harris, furnizor de software autonom folosit pe unele nave, potrivit a două surse.

Testele au loc pe fondul lecțiilor din războiul din Ucraina, unde dronele maritime — adesea șalupe fără scaune, capabile să transporte senzori, explozivi și armament — sunt preponderent operate de la distanță. Costă în jur de 250.000 de dolari și au neutralizat eficient active ale Flotei ruse din Marea Neagră.

SUA vizează o arhitectură mai ambițioasă: roiuri de nave autonome capabile să manevreze fără comandă umană, cu costuri de ordinul milioanelor de dolari pe unitate. „Marina va trebui să-și adapteze tacticile pe măsură ce înțelege mai bine ce pot și ce nu pot aceste sisteme”, a spus Bryan Clark, expert în război autonom la Hudson Institute.

Biroul PEO Unmanned and Small Combatants (PEO USC) a fost plasat „sub revizuire” după o succesiune de eșecuri și ar putea fi restructurat sau închis, au spus patru persoane. În luna iunie, contraamiralul Kevin Smith, șeful unității, a fost demis pentru „pierderea încrederii”, în urma unei anchete a Inspectorului General Naval. Într-o ședință de luna trecută, adjunctul secretarului Apărării Steven Feinberg a pus sub semnul întrebării raportul cost-eficiență al capabilităților autonome prezentate, scrie Reuters.

Contextul bugetar rămâne amplu: programul Replicator (lansat în 2023, 1 miliard de dolari) urmărește mii de drone aeriene și maritime, iar primele sisteme ar urma să fie anunțate în această lună. Marina a alocat cel puțin 160 de milioane de dolari către BlackSea pentru producția de bărci GARC.

În timp ce Saronic, evaluată recent la circa 4 miliarde de dolari, a acumulat peste 20 de milioane de dolari din acorduri pentru prototipuri. Între timp, Marina primește propuneri pentru programul Modular Attack Surface Craft, destinat navelor medii și mari pentru transport, supraveghere și lovituri.