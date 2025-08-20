Social

Un aliment de bază, retras din supermarketuri. Alertă alimentară în România

Un aliment de bază, retras din supermarketuri. Alertă alimentară în RomâniaSupermarket/ Sursa foto Pixabay
Lanţul de supermarketuri Profi a anunţat retragerea de la vânzare a unui lot de musli cu fructe, după ce s-a constatat depăşirea nivelului maxim admis de Deoxinivalenol, o micotoxină care poate apărea în mod natural în cereale.

Autorităţile recomandă clienţilor să nu consume produsul, ci să îl returneze în magazine pentru a primi contravaloarea acestuia.

Un produs, retras din supermarketuri

Potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), lotul afectat este Proxi Musli cu fructe, ambalat în pungi de 750 grame, cu cod EAN 5948688021779, având termen de valabilitate 15 ianuarie 2026 și lotul L21015.

Musli

Musli/ Sursa foto Pixabay

Retragerea a fost decisă pentru a preveni riscurile asociate consumului de Deoxinivalenol, o substanţă produsă de anumite tipuri de mucegai care se dezvoltă în cereale. Expunerea la această micotoxină poate provoca probleme digestive şi alte efecte nedorite asupra sănătăţii, în special în cazul consumului prelungit sau al cantităţilor mari.

Clienții sunt sfătuiți să-l arunce

Clienţii care au achiziţionat produsul sunt sfătuiţi să nu îl consume. Aceştia pot returna musliul în magazinele Profi în perioada 18 august – 7 septembrie, primind în schimb contravaloarea acestuia, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Autorităţile subliniază că această măsură face parte din procedurile standard de siguranţă alimentară, menite să protejeze consumatorii.

Profi

Profi/ Sursa foto Profi.ro

Retragerile de produse din magazinele mari nu sunt o noutate în ultima perioadă, fiind deseori asociate fie cu depăşirea nivelului de substanţe periculoase, fie cu contaminări accidentale. De asemenea, clienţii sunt sfătuiţi să fie atenţi la etichetele produselor şi să verifice informaţiile comunicate de ANSVSA şi de lanţurile comerciale.

Alt produs retras din Profi

Un alt produs retras recent din magazinele Profi a fost un lot de biscuiţi cu ciocolată, din cauza prezenţei urmelor de alergeni nedeclaraţi pe etichetă. În acest caz, clienţii au fost, de asemenea, sfătuiţi să nu consume produsul şi să îl returneze pentru rambursarea contravalorii.

