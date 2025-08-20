Social Găinile, la numărat! Guvernul limitează numărul păsărilor în curțile oamenilor







Gospodăriile lipsite de apă potabilă sau canalizare pot deține doar un număr restrâns de animale și păsări. Pentru mulți locuitori ai satelor, această regulă este greu de acceptat, întrucât statul impune limite considerate abuzive. În schimb, specialiștii veterinari susțin că aceste condiții sunt indispensabile pentru creșterea sănătoasă a găinilor, porcilor, oilor, vacilor și altor animale domestice, potrivit antena3.ro.

Găinile și animallee pot fi crescute doar într-un număr limitat în gospodăriile care nu au apă curentă și canalizare. Potrivit normelor sanitare, familiile din mediul rural fără aceste utilități pot deține maximum 50 de păsări și șase animale mari.

Măsura este justificată de autorități prin nevoia de igienă și protecție a sănătății publice, dar mulți oameni o consideră abuzivă și spun că este imposibil de respectat în condițiile în care traiul de la țară depinde în mare măsură de animalele din gospodărie.

În satul mehedințean Jidoștița, unde nu există deloc rețea centralizată de apă și canalizare, oamenii au fost nevoiți să se conformeze. Majoritatea cresc doar strictul necesar pentru familie, renunțând la obiceiurile tradiționale de a avea mai multe găini, porci sau oi. Situația se repetă și în alte localități.

La Blândești, în apropiere de Botoșani, lipsa acută de apă face ca sătenii să abandoneze creșterea animalelor sau să facă eforturi uriașe pentru a le întreține. Decizia, destinată să evite riscuri sanitare și de mediu, se dovedește dificil de aplicat în zonele unde localnicii cu greu își pot procura apa necesară propriei gospodării

Ordinul nr. 119/2014, publicat în Monitorul Oficial, reglementează clar normele de igienă și sănătate publică. Pentru gospodăriile fără apă curentă, limita este de cel mult 50 de păsări și șase animale mari, indiferent că este vorba de bovine, porcine, ovine, caprine sau cabaline. Adăposturile pentru păsări trebuie să fie amplasate la cel puțin 10 metri de locuința vecinului.

Veterinarii atrag atenția că proprietarii sunt obligați să asigure apă la discreție pentru animale, chiar și acolo unde accesul la apă este dificil.

De asemenea, legislația stabilește distanțele minime de protecție sanitară pentru ferme: 50 de metri pentru exploatațiile mici de păsări (51–100 de capete), 500 de metri pentru cele de dimensiuni medii și până la 1.000 de metri pentru crescătoriile industriale. Pentru adăposturile comunitare și individuale, limita este de 100 de metri față de zonele locuite.