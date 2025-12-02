Drama unui celebru actor. Soția l-a înșelat chiar cu fiul său

Lorenzo Lamas, actorul american cunoscut pentru rolurile sale din serialele de televiziune „Falcon Crest” și „Renegade”, a devenit faimos în anii ’80 și ’90 pentru interpretările sale pline de carismă și aventură. Născut într-o familie de artiști, fiind fiul actorilor Fernando Lamas și Arlene Dahl, Lorenzo a știut de mic că își dorește să urmeze calea cinematografiei.

Studiile sale la Atelierul de actori de film al lui Tony Barr i-au deschis drumul în lumea filmului, debutând cu un rol minor în musicalul „Grease” din 1978, după care a continuat să apară în diverse producții cu buget redus.

Succesul său a venit odată cu rolul lui Lance Cumson în serialul de succes „Falcon Crest”, care a rulat timp de nouă ani, aducându-i o nominalizare la Globul de Aur. Mai târziu, rolul lui Reno Raines în „Renegade” i-a consolidat statutul de erou al televiziunii de acțiune.

În ciuda recunoașterii și a iubirii publicului, cariera sa din anii 2000 a fost marcată de roluri repetitive în filme de acțiune, ceea ce l-a determinat să-și caute noi provocări profesionale. Astfel, Lamas și-a reinventat viața, devenind pilot de elicopter turistic, transportând turiști din Los Angeles către Grand Canyon.

Dincolo de lumina reflectoarelor, viața personală a lui Lorenzo Lamas a fost adesea complicată. Actorul s-a căsătorit de cinci ori, trecând prin relații tensionate și divorțuri mediatizate. Cea mai șocantă experiență a fost ultima căsătorie, cu fosta Playboy Playmate Shauna Sand, în cadrul căreia actorul a dezvăluit în autobiografia sa că a fost trădat chiar de fiul său.

„Nu doar pentru că a făcut sex cu fosta mea soție. O relație necesită doi oameni să o facă sau să o rupă. Nu am fost acolo pentru el la fel de mult decât am fost pentru fiicele mele adolescente, pentru că eram la muncă 16 ore pe zi, când el creștea”.

Lamas a povestit în cartea sa despre dificultățile în relația cu fiul său, explicând că influențele mamei acestuia au complicat legătura tată-fiu.

„Îmi iubesc fiul. Este un suflet minunat. Este o persoană dulce, dar evenimentele care i s-au întâmplat în viața sa, unele din propriile sale fapte, ca părinte, nu-ți poți asuma cu adevărat responsabilitatea pentru distrugerea care i se poate întâmpla unui copil”.

Actorul a recunoscut durerea lipsei unei relații sănătoase și impactul pe care aceste experiențe l-au avut asupra familiei sale.