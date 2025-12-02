Drama unui celebru actor. Soția l-a înșelat chiar cu fiul său
Lorenzo Lamas, actorul american cunoscut pentru rolurile sale din serialele de televiziune „Falcon Crest” și „Renegade”, a devenit faimos în anii ’80 și ’90 pentru interpretările sale pline de carismă și aventură. Născut într-o familie de artiști, fiind fiul actorilor Fernando Lamas și Arlene Dahl, Lorenzo a știut de mic că își dorește să urmeze calea cinematografiei.
Cariera lui Lorenzo Lamas
Studiile sale la Atelierul de actori de film al lui Tony Barr i-au deschis drumul în lumea filmului, debutând cu un rol minor în musicalul „Grease” din 1978, după care a continuat să apară în diverse producții cu buget redus.
Succesul său a venit odată cu rolul lui Lance Cumson în serialul de succes „Falcon Crest”, care a rulat timp de nouă ani, aducându-i o nominalizare la Globul de Aur. Mai târziu, rolul lui Reno Raines în „Renegade” i-a consolidat statutul de erou al televiziunii de acțiune.
În ciuda recunoașterii și a iubirii publicului, cariera sa din anii 2000 a fost marcată de roluri repetitive în filme de acțiune, ceea ce l-a determinat să-și caute noi provocări profesionale. Astfel, Lamas și-a reinventat viața, devenind pilot de elicopter turistic, transportând turiști din Los Angeles către Grand Canyon.
Soția l-a înșelat chiar cu fiul său
Dincolo de lumina reflectoarelor, viața personală a lui Lorenzo Lamas a fost adesea complicată. Actorul s-a căsătorit de cinci ori, trecând prin relații tensionate și divorțuri mediatizate. Cea mai șocantă experiență a fost ultima căsătorie, cu fosta Playboy Playmate Shauna Sand, în cadrul căreia actorul a dezvăluit în autobiografia sa că a fost trădat chiar de fiul său.
„Nu doar pentru că a făcut sex cu fosta mea soție. O relație necesită doi oameni să o facă sau să o rupă. Nu am fost acolo pentru el la fel de mult decât am fost pentru fiicele mele adolescente, pentru că eram la muncă 16 ore pe zi, când el creștea”.
Cum se înțelege cu fiul său
Lamas a povestit în cartea sa despre dificultățile în relația cu fiul său, explicând că influențele mamei acestuia au complicat legătura tată-fiu.
„Îmi iubesc fiul. Este un suflet minunat. Este o persoană dulce, dar evenimentele care i s-au întâmplat în viața sa, unele din propriile sale fapte, ca părinte, nu-ți poți asuma cu adevărat responsabilitatea pentru distrugerea care i se poate întâmpla unui copil”.
Actorul a recunoscut durerea lipsei unei relații sănătoase și impactul pe care aceste experiențe l-au avut asupra familiei sale.
