Cutremure în Vrancea: două seisme de 4,2 grade, la o oră distanță

Două cutremure cu magnitudinea 4,2 au avut loc sâmbătă dimineață în zona Vrancea, primul la ora 4.19 și al doilea la 5.11, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Un cutremur cu magnitudinea 4,2 pe scara Richter a avut loc sâmbătă dimineață, la ora 4.19, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 129,6 kilometri. Seismul s-a resimțit în apropierea orașelor Focșani, aflat la 43 de kilometri, Buzău, la 5 kilometri nord, Sfântu-Gheorghe, la 70 de kilometri est, Brașov, la 79 de kilometri est, și Ploiești, la 91 de kilometri nord-est.

Potrivit mărturiilor publicate pe site-ul INCDFP, cutremurul a fost resimțit și în București, aflat la aproape 150 de kilometri de epicentru. „Et. 7. Scurt, pe orizontală, s-au mișcat ușile glisante de la dulap”, este una dintre relatările consemnate pe infp.ro.

Seismul a fost urmat, la ora 5.11, de un alt cutremur cu magnitudine similară, produs la o adâncime de 127,9 kilometri.

Al doilea seism a avut loc la 37 de kilometri vest de Focșani, 59 de kilometri nord de Buzău, 74 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 85 de kilometri est de Brașov, 96 de kilometri nord-est de Ploiești și 97 de kilometri sud-vest de Bârlad.

Reamintim că ultimulm seism s-a produs miercuri dimineață, 22 octombrie 2025, tot în zona Vrancea. Cutremurul a avut o magnitudine de 4,2 pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de 90 de kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor locații:

41 km nord-vest de Focșani;

72 km est de Sfântu Gheorghe;

78 km sud de Bacău;

80 km nord de Buzău;

83 km sud-vest de Bârlad;

89 km est de Brașov.

Zona seismică Vrancea este cea mai activă din România și una dintre cele mai atent monitorizate din Europa. În această regiune au loc frecvent cutremure intermediare, la adâncimi cuprinse între 70 și 150 de kilometri, provocate de mișcările plăcilor tectonice de sub Carpații de Curbură.

Majoritatea seismelor produse în zona Vrancea au magnitudini cuprinse între 3 și 5 grade, însă regiunea este recunoscută și pentru cutremurele de mare intensitate.