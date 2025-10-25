Social

Cutremure în Vrancea: două seisme de 4,2 grade, la o oră distanță

Comentează știrea
Cutremure în Vrancea: două seisme de 4,2 grade, la o oră distanțăCutremur. Sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Două cutremure cu magnitudinea 4,2 au avut loc sâmbătă dimineață în zona Vrancea, primul la ora 4.19 și al doilea la 5.11, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremur de 4,2 grade în zona seismică Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea 4,2 pe scara Richter a avut loc sâmbătă dimineață, la ora 4.19, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 129,6 kilometri. Seismul s-a resimțit în apropierea orașelor Focșani, aflat la 43 de kilometri, Buzău, la 5 kilometri nord, Sfântu-Gheorghe, la 70 de kilometri est, Brașov, la 79 de kilometri est, și Ploiești, la 91 de kilometri nord-est.

Potrivit mărturiilor publicate pe site-ul INCDFP, cutremurul a fost resimțit și în București, aflat la aproape 150 de kilometri de epicentru. „Et. 7. Scurt, pe orizontală, s-au mișcat ușile glisante de la dulap”, este una dintre relatările consemnate pe infp.ro.

Al doilea cutremur, la aproape o oră distanță

Seismul a fost urmat, la ora 5.11, de un alt cutremur cu magnitudine similară, produs la o adâncime de 127,9 kilometri.

Primul fake news al lui Lucian Mîndruță. Relatarea lui Radu Coșarcă despre o întâmplare cu cârtițe și televiziune. Exclusiv
Primul fake news al lui Lucian Mîndruță. Relatarea lui Radu Coșarcă despre o întâmplare cu cârtițe și televiziune. Exclusiv
Cele mai bune perioade pentru a cumpăra bilete de avion ieftine. Greșeala pe care o poți evita dacă vrei o escapadă de Sărbători
Cele mai bune perioade pentru a cumpăra bilete de avion ieftine. Greșeala pe care o poți evita dacă vrei o escapadă de Sărbători

Al doilea seism a avut loc la 37 de kilometri vest de Focșani, 59 de kilometri nord de Buzău, 74 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 85 de kilometri est de Brașov, 96 de kilometri nord-est de Ploiești și 97 de kilometri sud-vest de Bârlad.

Cutremur

Cutremur. Sursa foto: dreamstime.com

Ultimul seism din România

Reamintim că ultimulm seism s-a produs miercuri dimineață, 22 octombrie 2025, tot în zona Vrancea. Cutremurul a avut o magnitudine de 4,2 pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de 90 de kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor locații:

  • 41 km nord-vest de Focșani;
  • 72 km est de Sfântu Gheorghe;
  • 78 km sud de Bacău;
  • 80 km nord de Buzău;
  • 83 km sud-vest de Bârlad;
  • 89 km est de Brașov.

Zona seismică Vrancea este cea mai activă din România și una dintre cele mai atent monitorizate din Europa. În această regiune au loc frecvent cutremure intermediare, la adâncimi cuprinse între 70 și 150 de kilometri, provocate de mișcările plăcilor tectonice de sub Carpații de Curbură.

Majoritatea seismelor produse în zona Vrancea au magnitudini cuprinse între 3 și 5 grade, însă regiunea este recunoscută și pentru cutremurele de mare intensitate.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:10 - Cum a ajuns Anastasia Soare milionară. A construit un imperiu de un miliard de dolari
09:03 - Nicușor Dan pregătește un raport despre serviciile secrete și implicarea lor în alegeri
08:55 - Rețeta de clătite grecești, pas cu pas. Ingredientele de care ai nevoie
08:47 - Primul fake news al lui Lucian Mîndruță. Relatarea lui Radu Coșarcă despre o întâmplare cu cârtițe și televiziune. Ex...
08:39 - Rusia testează nervii Europei, Trump nervii lui Zelenski
08:30 - Ziua Armatei României 2025. Ceremonii și evenimente organizate în toată țara

HAI România!

România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc

Proiecte speciale