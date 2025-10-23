Percheziții DNA la Brașov. 18 adrese vizate, inclusiv instituții publice, într-un dosar de corupție

Procurorii DNA Brașov efectuează joi 18 percheziții la persoane, firme și instituții publice din județ, într-un dosar privind fapte de corupție comise în 2025.

Direcția Națională Anticorupție a anunțat, joi dimineață, desfășurarea unei operațiuni de amploare în județul Brașov, vizând posibile fapte de corupție comise de funcționari publici și persoane din mediul privat.

Potrivit comunicatului oficial al instituției, procurorii Serviciului Teritorial Brașov al DNA au obținut autorizațiile legale pentru efectuarea a 18 percheziții domiciliare. Descinderile au loc atât la sediile unor instituții publice, cât și la locuințele unor persoane fizice și la puncte de lucru ale unor firme.

Din totalul celor 18 locații percheziționate, patru sunt sedii ale unor instituții publice, iar restul reprezintă domiciliile unor persoane fizice și sedii de firme private.

Deși procurorii nu au făcut publice numele instituțiilor sau identitatea persoanelor vizate, ancheta vizează fapte de corupție comise în cursul anului 2025, ceea ce indică o acțiune recentă și coordonată.

DNA a transmis într-un comunicat că:

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Braşov efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie săvârşite în cursul anului 2025, de către funcţionari publici şi complici ai acestora.”

Surse judiciare susțin că ancheta ar viza posibile fapte de luare de mită, trafic de influență și abuz în serviciu în legătură cu atribuirea unor contracte publice.

În unele cazuri, anchetatorii investighează transferuri suspecte între firme și instituții publice locale, precum și presupuse intervenții politice în procesul de achiziție.

În cursul zilei, mai multe persoane au fost conduse la audieri pentru clarificarea rolului lor în mecanismele suspectate de corupție.

Descinderile au loc sub supravegherea directă a procurorilor DNA Brașov, în colaborare cu polițiști ai Direcției Generale Anticorupție și ai Inspectoratului Județean de Poliție.

Potrivit procedurilor, anchetatorii au ridicat documente, contracte și echipamente electronice care urmează să fie analizate pentru stabilirea circuitului financiar și a beneficiarilor reali ai tranzacțiilor investigate.

Reprezentanții DNA au precizat că nu există, deocamdată, persoane reținute, însă cercetările sunt în desfășurare.

Perchezițiile din Brașov vin în contextul unei serii mai ample de acțiuni desfășurate de DNA în teritoriu, menite să combată corupția din administrația locală. În ultimele luni, Direcția Națională Anticorupție a demarat investigații similare în județele Cluj, Argeș și Iași, toate vizând fapte recente din 2024–2025.

Operațiunile au vizat, în special, achiziții publice suspecte, utilizarea fondurilor europene și deturnarea de fonduri prin intermediul unor firme de intermediere.