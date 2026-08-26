Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea a deschis un dosar penal complex în urma unui incident violent petrecut în comuna Smârdan. Oamenii legii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere, uz de armă fără drept și amenințare. În centrul anchetei se află chiar primarul localității, Vasile Mărculescu, aflat la al cincilea mandat la cârma comunei, conform Agerpres.

Scandalul a izbucnit marți seara la ferma deținută de familia edilului în comuna Smârdan. Totul ar fi pornit de la tentativa de a vinde un utilaj second-hand către un cumpărător din județul Hunedoara, tranzacția fiind intermediată de o persoană din județul Galați. În momentul în care părțile nu au ajuns la o înțelegere, tensiunile au escaladat rapid.

Cumpărătorul din Hunedoara ar fi refuzat să părăsească proprietatea și a adoptat un comportament agresiv față de primar. În acel moment, confruntarea verbală s-a transformat într-o altercație fizică.

Edilul din Smârdan susține că acțiunile sale au avut exclusiv un caracter defensiv. Vasile Mărculescu a detaliat derularea evenimentelor care au dus la folosirea armei de foc:

„Băiatul din Galaţi a plecat, dar persoanele din Hunedoara, nu. Au început să vorbească pe un ton foarte urât. S-a aplecat la un moment dat să ia ceva din maşină şi cu o mătură, ca să mă apăr, i-am dat cu ea peste mână. Cu un băţ de mătură, nu cu un drug de fier. A intrat în maşină, a plecat în trombă şi cu viteză a intrat de două ori în maşina mea. El căuta să intre în mine. I-am spus să înceteze, dar nu aveam cu cine să mă înţeleg şi atunci am tras un foc de avertisment în sus şi unul în roţile maşinii. Atunci, a plecat.”

După tragerea focului de armă în roțile vehiculului agresorului, primarul a solicitat sprijinul autorităților.

Echipajele de poliție au intervenit rapid la fața locului în urma apelului la numărul unic de urgență. Persoanele implicate în agresiune au fost identificate și reținute de către oamenii legii.

Primarul a ținut să precizeze situația juridică a armei utilizate în timpul incidentului: „Deţin pistolul legal. Este înregistrat.”

Ancheta este desfășurată de polițiștii din cadrul IPJ Tulcea sub directa îndrumare și supraveghere a procurorilor. Aceasta nu este prima dată când edilul din Smârdan intră în atenția anchetatorilor. Vasile Mărculescu a mai fost cercetat într-un alt dosar penal în cursul anului 2023, însă acea cauză a fost clasată de procurori.