Dorin Cioabă vrea reprezentare în Consiliul pentru Pace al lui Trump. A început demersurile

Dorin Cioabă, autointitulatul rege al romilor de pretutindeni, a anunțat că va transmite o scrisoare oficială de adeziune către noul Consiliu al Păcii, un organism internațional recent înființat la inițiativa președintelui Statelor Unite, Donald Trump. Demersul va fi realizat prin intermediul Organizației Internaționale Romani Union (IRU), al cărei președinte este Cioabă.

Potrivit unui comunicat de presă, IRU consideră că obiectivele Consiliului pentru Pace sunt comparabile cu cele ale Organizației Națiunilor Unite, din care Romani Union face parte de peste patru decenii. În acest context, liderul romilor susține că națiunea romă ar trebui reprezentată și în noua structură internațională, având în vedere răspândirea comunității la nivel global, inclusiv în statele care fac parte sau urmează să adere la Consiliul pentru Pace.

Documentul de adeziune va fi redactat și transmis către Casa Albă – Administrația Prezidențială a Statelor Unite. Întrebat despre taxa de un miliard de dolari vehiculată pentru obținerea calității de membru, Dorin Cioabă a declarat că este convins că pot fi identificate soluții adaptate statutului națiunii rome, afirmând că unei comunități fără teritoriu nu i se poate impune o contribuție similară statelor.

Liderul romilor a mai spus pentru Turnul Sfatului că situația este „foarte serioasă” și că în ultimii ani problematica romilor a dispărut aproape complet de pe agenda instituțiilor internaționale, în timp ce alte crize umanitare au acaparat atenția globală.

Cioabă a invocat cazuri de violență și insecuritate cu care se confruntă comunitățile de romi în mai multe state, menționând situații din Italia, Venezuela și Argentina, unde romilor le-ar fi teamă să iasă pe stradă. Potrivit declarațiilor sale, aceste realități ar justifica necesitatea unei intervenții la cel mai înalt nivel internațional.

Liderul romilor a anunțat totodată că va solicita o întrevedere oficială cu președintele Donald Trump pentru a discuta despre situația romilor din Statele Unite, cu accent pe riscul deportărilor operate de serviciile americane de imigrație. „Tot mai mulți romi au migrat spre Statele Unite, încercând să-și construiască un viitor. Vreau să găsim o soluție pentru ca ei să poată rămâne legal în SUA și să nu fie excluși din societate”, a declarat Cioabă.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că Ministerul Afacerilor Externe are în analiză participarea României la Consiliul pentru Pace și că plata unui miliard de dolari pentru a face parte din acest organism nu se pune problema pentru următorii trei ani. „Analizăm compatibilitatea între modelul de cartă propus și obligațiile internaționale pe care România le-a semnat, precum Carta ONU. Legat de miliardul acela, pentru trei ani nu se pune problema ca România să plătească. Țările invitate sunt invitate pentru trei ani și după aceea mai vedem”, a spus președintele.

Întrebat dacă va avea loc o ședință CSAT pentru o decizie privind Consiliul pentru Pace, Nicușor Dan a răspuns că analiza este în prezent la Ministerul Afacerilor Externe, care este responsabil de tratatele internaționale semnate de România. Administrația Prezidențială a confirmat că România a fost invitată să devină membru al Consiliului pentru Pace printr-o scrisoare adresată de Donald Trump președintelui Nicușor Dan.

Premierul Ilie Bolojan a precizat că România va analiza împreună cu statele europene aderarea la Consiliu și că, în privința taxei de un miliard de dolari, țara noastră ar putea să aloce suma, însă interesul național trebuie justificat.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că România nu poate rămâne „într-o zonă mioritică” în timp ce alte state se organizează și se pregătesc și că refuzarea unei invitații de la președintele SUA necesită o consultare largă a forțelor politice pe teme de politică externă și securitate națională.