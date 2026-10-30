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Donald Trump și Melania, petrecere de Halloween la Casa Albă. Momentul neașteptat care a atras atenția invitaților

Donald Trump și Melania, petrecere de Halloween la Casa Albă. Momentul neașteptat care a atras atenția invitațilorPetrecere Halloween Casa Albă. Sursă foto: X
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Din cuprinsul articolului

Sute de copii îmbrăcați în costume de Halloween au fost invitați joi la Casa Albă, unde Donald Trump și soția sa, Melania, au participat la tradiționala întâlnire organizată cu ocazia sărbătorii. Evenimentul s-a desfășurat pe 29 octombrie, cu două zile înainte de Halloween, în zona peluzei sudice a reședinței prezidențiale, potrivit Euronews. Printre invitați s-au aflat copii costumați în polițiști, militari, piloți de curse și personaje cunoscute din producțiile cinematografice și desenele animate.

Una dintre aparițiile neobișnuite a fost cea a unui bebeluș al cărui costum reprezenta un buletin de vot.

Donald Trump a împărțit dulciuri și a oferit autografe copiilor

Președintele american și Melania Trump i-au întâmpinat pe copii la intrarea în Casa Albă, unde au distribuit dulciuri participanților.

Numeroase familii au profitat de ocazie pentru a face fotografii alături de cei doi soți.

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Donald Trump a oferit și autografe, inclusiv pe costumele purtate de doi copii care veniseră îmbrăcați în piloți de curse.

Pe parcursul evenimentului, grupurile de invitați au trecut pe rând prin zona în care se aflau președintele și prima-doamnă, în timp ce alte familii așteptau să participe la întâlnire.

Air Force One a trecut de două ori deasupra Casei Albe

Un moment care a atras atenția celor prezenți a fost survolul efectuat de aeronava prezidențială Air Force One. La un moment dat, zgomotul motoarelor a făcut ca participanții să privească spre cer.

Avionul a trecut la altitudine joasă deasupra Casei Albe, iar Donald Trump și Melania au urmărit apariția aeronavei.

Air Force One a efectuat două treceri deasupra reședinței prezidențiale, în timpul evenimentului dedicat copiilor.

Survolul a devenit unul dintre momentele neobișnuite ale petrecerii de Halloween organizate în acest an.

Petrecere Halloween Casa Albă

Petrecere Halloween Casa Albă. Sursă foto: X

Cum a fost decorată Casa Albă pentru Halloween

Pentru întâlnirea cu familiile invitate, reședința prezidențială americană a fost amenajată cu decorațiuni specifice sărbătorii.

În zona porticului sudic au fost amplasați dovleci și ornamente inspirate de anotimpul de toamnă. Printre elementele decorative s-a numărat și o reprezentare luminoasă a Lunii. Programul a inclus și momente muzicale susținute de membrii formației Forțelor Aeriene americane, care au interpretat melodii asociate Halloween-ului.

Pe lângă distribuirea dulciurilor, organizatorii au pregătit spații în care participanții puteau face fotografii, dar și mici cadouri pentru copii.

Membri ai administrației Trump au venit împreună cu familiile

La eveniment au participat și oficiali ai administrației americane, însoțiți de membrii familiilor lor. Printre cei prezenți s-au aflat secretarul Apărării, Pete Hegseth, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, și reprezentantul comercial al Statelor Unite, Jamieson Greer.

Invitațiile au fost adresate inclusiv familiilor militarilor și ale angajaților din structurile de ordine publică. La activitățile organizate pentru copii au luat parte și familii adoptive.

Primirea copiilor costumați de Halloween la Casa Albă face parte dintr-o tradiție păstrată de administrațiile prezidențiale americane.

Ediția din 2026 s-a desfășurat joi, 29 octombrie, cu două zile înaintea sărbătorii, și a inclus distribuirea dulciurilor, întâlniri cu președintele și prima-doamnă, fotografii, muzică și survolul aeronavei Air Force One.

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