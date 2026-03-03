International

Donald Trump anunță că stocurile de muniție ale SUA sunt la un nivel „fără precedent”

Donald Trump / sursa foto: captură video
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat într-o postare publicată pe platforma Truth Social că stocurile de muniție ale SUA se află la un nivel ridicat, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ.

Declarațiile au fost făcute în contextul dezbaterilor publice privind sprijinul militar acordat Ucrainei și nivelul de pregătire al armatei americane.

Declarațiile privind stocurile de muniție

În mesajul publicat, Donald Trump a transmis: „Stocurile de muniții ale Statelor Unite, la nivel mediu și mediu-superior, nu au fost niciodată mai mari sau mai bune - După cum mi s-a spus astăzi, avem o ofertă practic nelimitată din aceste arme.”

Acesta a adăugat că, potrivit informațiilor primite, Statele Unite dispun de o cantitate suficientă de armament pentru a susține conflicte de lungă durată:

„Războaiele pot fi purtate „la nesfârșit” și cu mare succes, folosind doar aceste provizii (care sunt mai bune decât cele mai bune arme ale altor țări!).”

Referitor la armamentul de nivel superior, fostul președinte a precizat:

„La cel mai înalt nivel, avem o aprovizionare bună, dar nu suntem unde ne-am dori să fim.”

El a menționat, de asemenea, existența unor stocuri suplimentare în afara teritoriului american: „Mult mai mult armament de înaltă calitate este depozitat pentru noi în țările îndepărtate.”

Referiri la administrația Biden și stocurile de muniție

În aceeași postare, Donald Trump l-a menționat pe fostul președinte Joe Biden și a făcut referire la sprijinul acordat Ucrainei în contextul războiului declanșat de Federația Rusă. Trump a scris:

„Somnorosul Joe Biden și-a petrecut tot timpul și banii țării noastre dăruind totul lui P.T. Barnum (Zelenski!) din Ucraina - în valoare de sute de miliarde de dolari - și, deși a donat atât de mult din produsele super high-end (gratuit!), nu s-a obosit să le înlocuiască.”

De asemenea, liderul american a subliniat că, în timpul primului său mandat, a inițiat măsuri de consolidare a capacităților militare: „Din fericire, am reconstruit armata în primul meu mandat și continui să o fac..”

Mesajul se încheie cu afirmația: „Statele Unite sunt dotate cu resurse și gata să CÂȘTIGE, LA MAXIMUM!!! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni..”

Cheltuielile militare făcute pentru Kiev

Declarațiile publicate pe Truth Social se înscriu într-o serie mai amplă de poziționări publice privind nivelul cheltuielilor militare și sprijinul financiar și logistic acordat Ucrainei.

Potrivit datelor oficiale publicate anterior de autoritățile americane, Statele Unite au aprobat pachete consistente de asistență militară pentru Kiev, începând cu anul 2022.

Mesajul președintelui evidențiază tema gestionării arsenalului și a capacității de producție și reînnoire a munițiilor, subiect dezbătut frecvent în mediul politic și militar american.

În același timp, postarea reflectă diferențe de abordare în ceea ce privește prioritizarea resurselor de apărare și strategia de sprijin extern.

