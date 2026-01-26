Sport

Doliu în lumea sportului. Fosta handbalistă Maria Scheip-Constantinescu a murit la 91 de ani

Comentează știrea
Doliu în lumea sportului. Fosta handbalistă Maria Scheip-Constantinescu a murit la 91 de aniDoliu. Sursa foto: pixabay
Din cuprinsul articolului

Fosta handbalistă Maria Scheip-Constantinescu, triplă campioană mondială și multiplă campioană națională, a murit la 91 de ani, potrivit anunțului făcut luni de Federația Română de Handbal (FRH).

Maria Scheip-Constantinescu a murit

Fosta handbalistă Maria Scheip-Constantinescu a murit la vârsta de 91 de ani, conform anunțului făcut de Federația Română de Handbal. „Handbalul românesc își ia rămas-bun de la una dintre marile sale campioane. Maria Scheip-Constantinescu, triplă campioană mondială și multiplă campioană națională, s-a stins din viață”, a anunțat FRH.

Maria Scheip-Constantinescu a câștigat de trei ori titlul mondial cu echipa națională a României, obținând medaliile de aur în 1956 și 1960 la handbal în 11, precum și în 1962 la handbal în 7.

La nivel de club, sportiva a evoluat pentru Progresul Brașov, iar cea mai mare parte a carierei a legat-o de Rapid București, unde a jucat între 1958 și 1968. Ulterior, și-a continuat activitatea la Progresul București, până în anul 1974.

Codin Maticiuc moment de sinceritate: Nu merit nimic din ce am!
Codin Maticiuc moment de sinceritate: Nu merit nimic din ce am!
O rețea de activiști de extremă stânga sau comuniști, în spatele protestelor violente soldate cu împușcarea lui Alex Pretti
O rețea de activiști de extremă stânga sau comuniști, în spatele protestelor violente soldate cu împușcarea lui Alex Pretti

Parcursul carierei sale

Palmaresul Mariei Scheip-Constantinescu include șase titluri naționale: două la handbal în 11, câștigate în 1956 cu Progresul Brașov și în 1961 cu Rapid, și patru la handbal în 7, obținute în 1961, 1962, 1963 și 1967, toate cu Rapid. Alături de Rapid București, a cucerit și Cupa Campionilor Europeni în 1964.

Maria Scheip-Constantinescu

Maria Scheip-Constantinescu. Sursa foto: Facebook/FRH - Federația Română de Handbal

După încheierea carierei competiționale, Maria Scheip-Constantinescu a rămas aproape de sport, activând ca profesor de educație fizică. Până în 1990, a predat la Școala Sportivă nr. 3 din București și la Școala Generală nr. 184, contribuind la formarea mai multor generații de elevi, potrivit Federației Române de Handbal.

Când va avea loc înmormântare

În anul 2009, în semn de recunoaștere a meritelor sale deosebite, statul român i-a conferit Ordinul „Meritul Sportiv”, clasa I.

Federația Română de Handbal a anunțat că înmormântarea fostei sportive va avea loc marți, pe data de  27 ianuarie, de la ora 12:00, la Cimitirul Bellu.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:08 - Apple lansează primul produs din 2026. Ajută utilizatorii să găsească obiectele pierdute
22:05 - Superliga. UTA - Rapid, 1-2. Giuleștenii rămân în coasta liderului
22:02 - Codin Maticiuc moment de sinceritate: Nu merit nimic din ce am!
21:56 - Exclusiv. Turcescu: Nicușor Dan este o vulnerabilitate majoră pentru statul român
21:48 - O rețea de activiști de extremă stânga sau comuniști, în spatele protestelor violente soldate cu împușcarea lui Alex ...
21:39 - Rugăciune în caz de boală. Ce psalmi e bine să citești

HAI România!

Huiduieli pentru clovn. HAi LIVE cu Turcescu
Huiduieli pentru clovn. HAi LIVE cu Turcescu
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥

Proiecte speciale