Doliu în lumea sportului. Fosta handbalistă Maria Scheip-Constantinescu a murit la 91 de ani

Fosta handbalistă Maria Scheip-Constantinescu a murit la vârsta de 91 de ani, conform anunțului făcut de Federația Română de Handbal. „Handbalul românesc își ia rămas-bun de la una dintre marile sale campioane. Maria Scheip-Constantinescu, triplă campioană mondială și multiplă campioană națională, s-a stins din viață”, a anunțat FRH.

Maria Scheip-Constantinescu a câștigat de trei ori titlul mondial cu echipa națională a României, obținând medaliile de aur în 1956 și 1960 la handbal în 11, precum și în 1962 la handbal în 7.

La nivel de club, sportiva a evoluat pentru Progresul Brașov, iar cea mai mare parte a carierei a legat-o de Rapid București, unde a jucat între 1958 și 1968. Ulterior, și-a continuat activitatea la Progresul București, până în anul 1974.

Palmaresul Mariei Scheip-Constantinescu include șase titluri naționale: două la handbal în 11, câștigate în 1956 cu Progresul Brașov și în 1961 cu Rapid, și patru la handbal în 7, obținute în 1961, 1962, 1963 și 1967, toate cu Rapid. Alături de Rapid București, a cucerit și Cupa Campionilor Europeni în 1964.

După încheierea carierei competiționale, Maria Scheip-Constantinescu a rămas aproape de sport, activând ca profesor de educație fizică. Până în 1990, a predat la Școala Sportivă nr. 3 din București și la Școala Generală nr. 184, contribuind la formarea mai multor generații de elevi, potrivit Federației Române de Handbal.

În anul 2009, în semn de recunoaștere a meritelor sale deosebite, statul român i-a conferit Ordinul „Meritul Sportiv”, clasa I.

Federația Română de Handbal a anunțat că înmormântarea fostei sportive va avea loc marți, pe data de 27 ianuarie, de la ora 12:00, la Cimitirul Bellu.