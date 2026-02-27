Monden

Actorul Bobby J. Brown a murit la vârsta de 62 de ani într-un incendiu 

Comentează știrea
Actorul Bobby J. Brown a murit la vârsta de 62 de ani într-un incendiu Doliu. Sursa foto: pixabay
Din cuprinsul articolului

Actorul Bobby J. Brown, cunoscut pentru rolul ofițerului Bobby Brown din serialul HBO „The Wire”, a murit la vârsta de 62 de ani. Acesta a fost prins într-un incendiu izbucnit într-un hambar, potrivit TMZ.

Bobby J. Brown a murit la vârsta de 62 de ani

Agentul său, Albert Bramante, a confirmat vestea morții într-o declarație pentru CBS News.

„Bobby J. Brown a fost un actor incredibil și un om cu un caracter extraordinar. Era total dedicat meseriei și a fost o plăcere să lucrez cu el. Trecerea sa în neființă reprezintă o pierdere semnificativă pentru comunitatea actorilor, iar noi toți, cei din agenție, îi vom simți profund lipsa. Rugăm ca intimitatea familiei sale să fie respectată în acest moment extrem de dificil”, a afirmat agentul său.

Tragedia a avut loc miercuri

Fiica actorului a anunțat că tatăl ei și-a pierdut viața din cauza inhalării de fum. Biroul medicului legist șef din Maryland a transmis că Bobby Brown a murit în urma unei „leziuni termice difuze și a inhalării de fum”. Tragedia s-a petrecut pe 25 februarie.

Poprire în limita la 30% din veniturile care sunt până la 5.000 de lei. Inițiativă legislativă
Poprire în limita la 30% din veniturile care sunt până la 5.000 de lei. Inițiativă legislativă
Părintele Necula surprins de o clasă de la școala din închisoarea Gherla. Ce l-a pus pe gânduri pe preot
Părintele Necula surprins de o clasă de la școala din închisoarea Gherla. Ce l-a pus pe gânduri pe preot
Bobby J. Brown

Bobby J. Brown. Sursa foto: X.com

Incendiul a izbucnit într-un hambar, după ce actorul a încercat să pornească un vehicul. El a cerut imediat ajutorul unei persoane care avea un stingător, însă până la sosirea acesteia flăcările cuprinseseră întreaga construcție. Soția actorului a încercat să îl salveze, însă a suferit arsuri grave.

Rolurile pe care le-a jucat de-a lungul carierei

Brown a studiat la Academia Americană de Arte Dramatice din New York și a debutat în televiziune într-un episod din „Homicide: Life on the Street”. La începutul anilor 2000, a apărut în „Law & Order: Special Victims Unit”, „The Corner” și în filmele „Love the Hard Way” și „City by the Sea”.

Rolul care i-a adus faima a fost cel al ofițerului Bobby Brown din serialul HBO „The Wire”. A apărut în total în 12 episoade din patru sezoane.

Brown a regizat, de asemenea, două filme documentare: „Tear the Roof Off: The Untold Story of Parliament-Funkadelic” în 2016 și „Off the Chain” în 2006.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:06 - „U” Cluj - Oțelul Galați, 4-0. Victorie zdrobitoare și calificare în play-off pentru ardeleni
23:00 - Poprire în limita la 30% din veniturile care sunt până la 5.000 de lei. Inițiativă legislativă
22:50 - Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
22:48 - Părintele Necula surprins de o clasă de la școala din închisoarea Gherla. Ce l-a pus pe gânduri pe preot
22:40 - Noi controale pentru angajații români din Italia, aflați în concediu medical. Care sunt riscurile
22:32 - Catinca Zilahy, despre moartea Mioarei Roman: Mă gândesc la ea mereu

HAI România!

Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguranță”. Video
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguran...
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video

Proiecte speciale