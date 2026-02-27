Actorul Bobby J. Brown a murit la vârsta de 62 de ani într-un incendiu 

Actorul Bobby J. Brown, cunoscut pentru rolul ofițerului Bobby Brown din serialul HBO „The Wire”, a murit la vârsta de 62 de ani. Acesta a fost prins într-un incendiu izbucnit într-un hambar, potrivit TMZ.

Agentul său, Albert Bramante, a confirmat vestea morții într-o declarație pentru CBS News.

„Bobby J. Brown a fost un actor incredibil și un om cu un caracter extraordinar. Era total dedicat meseriei și a fost o plăcere să lucrez cu el. Trecerea sa în neființă reprezintă o pierdere semnificativă pentru comunitatea actorilor, iar noi toți, cei din agenție, îi vom simți profund lipsa. Rugăm ca intimitatea familiei sale să fie respectată în acest moment extrem de dificil”, a afirmat agentul său.

Fiica actorului a anunțat că tatăl ei și-a pierdut viața din cauza inhalării de fum. Biroul medicului legist șef din Maryland a transmis că Bobby Brown a murit în urma unei „leziuni termice difuze și a inhalării de fum”. Tragedia s-a petrecut pe 25 februarie.

Incendiul a izbucnit într-un hambar, după ce actorul a încercat să pornească un vehicul. El a cerut imediat ajutorul unei persoane care avea un stingător, însă până la sosirea acesteia flăcările cuprinseseră întreaga construcție. Soția actorului a încercat să îl salveze, însă a suferit arsuri grave.

Brown a studiat la Academia Americană de Arte Dramatice din New York și a debutat în televiziune într-un episod din „Homicide: Life on the Street”. La începutul anilor 2000, a apărut în „Law & Order: Special Victims Unit”, „The Corner” și în filmele „Love the Hard Way” și „City by the Sea”.

Rolul care i-a adus faima a fost cel al ofițerului Bobby Brown din serialul HBO „The Wire”. A apărut în total în 12 episoade din patru sezoane.

Brown a regizat, de asemenea, două filme documentare: „Tear the Roof Off: The Untold Story of Parliament-Funkadelic” în 2016 și „Off the Chain” în 2006.