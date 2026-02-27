Noi mărturii după incendiul din Crans-Montana: De ce banii sunt mai importanţi decât viaţa?

Internat încă într-un spital din Elveția, după incendiul izbucnit în noaptea de 31 decembrie într-un local din Crans-Montana, tânărul fotbalist Hugo Hare a vorbit despre clipele dramatice trăite atunci. Supraviețuitor al tragediei soldate cu zeci de morți și peste o sută de răniți, sportivul încearcă să înțeleagă cum a fost posibil un asemenea dezastru, scrie Le Parisien.

În vârstă de 19 ani, Hugo Hare este considerat de medici un caz aproape miraculos, după ce a suferit arsuri pe aproximativ 30% din suprafața corpului. A trecut prin nouă intervenții de grefare și spune că, deși recuperarea este în curs, suferința nu a dispărut complet.

„Nu mi-aş fi imaginat niciodată că poate exista o astfel de durere”, mărturisește el, explicând că se simte „din ce în ce mai bine fizic”, în ciuda „dureriilor persistente”.

Incendiul izbucnit în barul „Le Constellation” a provocat moartea a 41 de persoane și rănirea altor 115. În momentul declanșării focului, tânărul se afla la subsol, în zona toaletelor. Flăcările, spune el, s-au „răspândit într-un minut”, iar imaginea tavanului cuprins de foc i-a rămas întipărită în minte.

În haosul creat, Hugo Hare și-a căutat partenera și a găsit-o căzută la pământ. În acele secunde, decizia a fost instinctivă.

„Mi-am spus: Fie plec şi trăiesc, fie fac ceva pentru ea. Nu m-am gândit, m-am aşezat peste ea pentru a o proteja”, povestește el.

Component al echipei de rezervă Quevilly-Rouen Métropole, fotbalistul își amintește cum zgomotul și strigătele s-au transformat brusc în liniște.

„Şi atunci, ţipetele s-au transformat în tăcere”, explică el cu privirea pierdută în gol, „era ca şi cum moartea ar fi bătut la uşa mea. Era apocalipsa”.

Logodnica sa a supraviețuit, suferind arsuri mai puțin grave.

Din salonul de spital, tânărul spune că are nevoie de explicații pentru ceea ce s-a întâmplat în acea noapte.

„Vreau doar să ştiu de ce: de ce acea spumă, de ce au fost închise ieşirile de urgenţă, de ce nu au existat controale? De ce banii sunt mai importanţi decât viaţa?”

Hugo Hare a depus plângere, în încercarea de a obține răspunsuri și de a clarifica responsabilitățile legate de incendiul care i-a schimbat radical viața.