Mărturia singurei angajate care a scăpat din infernul de la Crans-Montana. Teoria conspirației nu lipsește

Ultimele noutăți despre ancheta din Elveția. În acest moment, patronii barului Constellation din Crans-Montana, unde incendiul produs a omorât 40 de tineri, iar alți 116 au fost răniți, sunt inculpați. Patroana Jessica Moretti a fost pusă sub control judiciar, iar Jacques Moretti a fost arestat preventiv pentru 3 luni.

Persoana care a provocat incendiul a murit în barul-discotecă. Anchetatorii au ajuns la concluzia că focul a pornit de la lumânarea-artificiu din sticla de șampanie ridicată prea sus de chelnăriță.

Când a fost audiat de procuror, patronul Jacques Moretti a vorbit și despre cauza posibilă a declanșării incendiului: lumânarea-artificiu. "Facem asta de zece ani, nu au existat niciodată probleme", a spus Jacques Moretti. Potrivit lui, "nu este imposibil" ca aceste lumânări să fi cauzat incendiul, dar crede că "trebuie să existe altceva". Aceste lumânări "nu erau suficient de puternice pentru a aprinde spuma acustică. Am făcut teste," a spus el.

Compoziția acestei spume de reducere a zgomotului, plasată pe tavanul subsolului, este analizată cu atenție de anchetatori. Jacques Moretti a spus că a cumpărat soluția dintr-un magazin de bricolaj și a pus-o el însuși în timpul lucrărilor efectuate după achiziția localului în 2015.

Au murit 40 de persoane în barul-discotecă. Unii arși, alții intoxicați cu fum sau călcați în picioare în momentele de panică ale evacuării. Toți cei decedați au fost identificași: 21 de elvețieni, 9 francezi, 6 italieni, 1 belgian, 1 portughez, 1 român și 1 turc.

Ancheta se va extinde și asupra primăriei

În depoziția sa, patronul Jacques Moretti a spus că localul "are interzis să accepte persoane sub 16 ani" și că minorii cu vârste între 16 și 18 ani trebuie "să fie însoțiți de un adult". El a declarat că a dat aceste "instrucțiuni" personalului de securitate, dar a recunoscut că nu este imposibil să fi existat o nesubordonare a personalului de pază.

La barul-discotecă al patronilor Moretti nu a avut loc nicio inspecție de 6 ani, în timp ce regulile din canton impun inspecții mult mai frecvente. Ultima inspecție a barului Le Constellation a avut loc în 2019.

Reprezentantul consiliului municipal al stației de schi Crans-Montana a declarat că "regretă profund neefectuarea verificărilor periodice în perioada 2020-2025".

Ancheta se va extinde și asupra primăriei. Presa elvețiană a scris că Kevin Barras, consilier municipal și dedicat siguranței publice în Crans-Montana, va trebui să fie tras la răspundere. În decembrie 2024, el a salutat în ziarul local înființarea unui serviciu municipal optim de securitate, răspunzând cererilor locuitorilor cu privire la standarde de incendiu sau de sprijin pentru proprietarii și organizatorii de evenimente.

Vindecarea răniților în incendiu va dura luni de zile

În urmă cu o săptămână, 80 de răniți erau încă spitalizați în spitale din Elveția sau în străinătate, potrivit unui oficial din cantonul Valais. Directorul spitalului Sion a declarat reporterilor, încă din primele zile de după tragedie, că "tratamentul arsurilor grave la terapie intensivă durează câteva luni. Și apoi urmează reabilitarea. E mult timp, ai nevoie de răbdare".

A apărut și teoria conspirației

Așa cum au existat bănuieli la „Colectiv” că cineva a provocat intenționat incendiul, și la „Constellation” a apărut în mediul online ipoteza că mafia corsicană este la originea tragediei. Sunt păreri că ar fi vorba de o reglare de conturi, deoarece Moretti opera cu bani murdari, iar cazierul său conține o condamnare în Franța pentru apartenența la o rețea de prostituție.

Fotografiile din interior, din timpul petrecerii, arată că chelnerii care aduceau șampaniile aprinse purtau măști ca de motocicliști, fețele lor fiind ascunse.

Ancheta nu s-a încheiat încă, și mai sunt multe lucruri de aflat și probat. Totuși, filmările și mărturiile supraviețuitorilor indică faptul că acea chelneriță cu cască moto ține în mână o sticlă de șampanie cu o lumânare-artificiu aprinsă. Scânteile lovesc tavanul și aprind spuma acustică. Tinerii nu au înțeles nici când s-a aprins tavanul ce se întâmplă și au continuat să filmeze cu telefoanele. Anchetatorii au spus că acea chelneriță a murit în incendiu.

Mărturia singurei angajate care a scăpat din infernul focului

Louise era angajată la localul din Crans-Montana de câteva luni. Ea este singura din colectiv care a scăpat cu viață și a fost audiată de procuror. A spus că nu știa decât de un extinctor pentru incendiu care se găsea la etaj și că nu i s-a făcut niciun instructaj pentru astfel de situații.

La mai mult de două săptămâni de la izbucnirea incendiului în noaptea de Revelion, Louise a acordat un interviu unui canal de televiziune francez – BFMTV.

Tânăra de 25 de ani a povestit că erau cinci angajați în acea seară în local. Erau trei bărbați și două fete. Pe colega care a murit o chema Cyane. Ea a fost cea care purta masca de motociclist și, urcată pe umerii unui coleg, a dus sticla de șampanie cu acel artificiu aprins.

Momentul fatidic s-a produs la ora 1.10 din noapte. Atunci un grup de tineri, așezați la o masa din dreapta scărilor ce duceau la subsol, unde se petrecea, a strigat către Louise: "E timpul, trimitem totul."

Louise a declarat că acel grup a comandat o duzină de sticle, a fost "grupul care a rezervat cele mai multe". Patroana Jessica Moretti a rugat-o să meargă să ia costumele și măștile și să înceapă show-ul obișnuit la astfel de petreceri din subsolul localului.

"Cred că eram șapte sau opt în această coloană de sticle", a spus tânăra în interviul filmat. Cyane conducea șirul, așezându-se „pe umerii lui Mathieu, așa cum făcuse deja în trecut". Louise nu a văzut atunci când s-a aprins tavanul, dar a văzut filmările de după sinistru. Despre asta a afirmat: "Putem vedea clar că incendiul a început imediat ce am plecat cu sticlele. Am pierdut între 30 și 35 de secunde. Cu muzica, oamenii nu strigau foc... Eram cu spatele întors și nu vedeam focul”.

A reușit să fugă la etajul localului și să iasă pe singura ușă de la intrare, înainte de a năvăli oamenii aflați la subsol. Cei trei bărbați, colegi cu ea, sunt grav răniți, iar Cyane e fata cu șampania care a murit.