Incendiu violent într-o clădire universitară din Oradea. Mașini și echipamente, mistuite de foc

Un incendiu a izbucnit duminică dimineața, în jurul orei 04:35, la parterul unei clădiri dintr-un campus universitar din Oradea, conform informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana.

Alerta a fost primită prin apel la numărul unic de urgență, iar intervenția a fost declanșată imediat, având în vedere tipul clădirii și riscul de extindere a focului.

La fața locului au fost mobilizate de urgență trei echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului 1 Oradea, precum și echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea. În total, 17 pompieri militari au acționat pentru gestionarea situației, folosind trei autospeciale de stingere cu apă și spumă.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat și cu intensitate ridicată într-un atelier și într-un laborator de inginerie situate la parterul clădirii, care are regim de înălțime P+2. Potrivit pompierilor, focul era alimentat de cantități însemnate de materiale combustibile și lichide inflamabile, respectiv motorină și benzină, aflate în interiorul spațiilor afectate.

Pompierii au acționat simultan pentru localizarea și lichidarea incendiului, dar și pentru protejarea încăperilor învecinate, expuse riscului de propagare. Intervenția a vizat atât parterul clădirii, cât și zonele de acces către etajele superioare, pentru a preveni extinderea flăcărilor și a fumului.

Incendiul a fost stins în aproximativ 25 de minute. În urma operațiunilor de stingere, au fost salvate laboratoarele învecinate de la parter, precum și spațiile de la etajele superioare ale clădirii, care nu au fost afectate de foc.

În urma incendiului, bunurile aflate în atelierul și laboratorul afectate au fost distruse în totalitate. Printre acestea se numără un autoturism, o motocicletă, trei carturi, calculatoare, piese auto, mobilier și diverse materiale didactice.

Nu au fost raportate victime, iar intervenția echipajului medical a avut rol preventiv.

După lichidarea focarelor principale, pompierii au continuat intervenția până în jurul orei 07:00. Activitățile desfășurate au inclus ventilarea clădirii, identificarea eventualelor focare ascunse și limitarea efectelor negative ale incendiului asupra structurii și instalațiilor.

Primele cercetări efectuate la fața locului indică faptul că incendiul ar fi fost provocat, cel mai probabil, de un aparat electric lăsat sub tensiune. Ancheta este în desfășurare, urmând ca autoritățile să stabilească cu exactitate cauza producerii evenimentului.