Deflagrație într-un bloc de locuințe din Buzău. Pompierii au intervenit de urgență

O explozie s-a produs duminică dimineață într-un bloc de locuințe din municipiul Buzău, incidentul mobilizând mai multe echipaje de intervenție. Deflagrația a avut loc într-un apartament situat într-un imobil de locuințe, iar autoritățile au confirmat că o persoană a fost rănită, potrivit ISU Buzău.

La fața locului au intervenit pompierii, echipaje medicale și alte structuri responsabile de gestionarea situațiilor de urgență.

Potrivit informațiilor inițiale, explozia nu a fost urmată de un incendiu, însă suflul deflagrației a provocat pagube materiale în interiorul locuinței afectate. Zona a fost securizată pentru a permite desfășurarea în siguranță a intervenției și pentru a preveni eventuale riscuri suplimentare pentru ceilalți locatari ai imobilului.

Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au ajuns rapid la locul incidentului, intervenția fiind în desfășurare în momentul apariției primelor informații publice.

Pompierii au efectuat verificări pentru a se asigura că nu există focare ascunse și că structura de rezistență a clădirii nu a fost afectată de explozie.

De asemenea, personalul medical a acordat îngrijiri persoanei rănite, aceasta fiind evaluată din punct de vedere medical. Până la acest moment, autoritățile nu au comunicat detalii suplimentare privind starea victimei sau dacă a fost necesar transportul acesteia la spital.

Conform informațiilor preliminare, deflagrația ar fi fost provocată de o acumulare de gaze în interiorul apartamentului. Această ipoteză este susținută și de declarațiile locatarilor din imobil, care au relatat că au simțit miros de gaze în cursul dimineții, cu puțin timp înainte de producerea exploziei.

Mai mulți locatari ai blocului au afirmat că mirosul de gaze a fost prezent înainte de incident. Aceste informații sunt avute în vedere de autorități în cadrul verificărilor desfășurate pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care s-a produs explozia.

După producerea deflagrației, alimentarea cu gaze naturale în zonă a fost verificată, iar specialiștii au început evaluarea instalațiilor pentru a identifica eventuale defecțiuni. Locatarii din imobil au fost informați cu privire la situație și li s-au oferit recomandări pentru siguranță, în funcție de evoluția intervenției.

Autoritățile urmează să stabilească dacă explozia a fost cauzată de o defecțiune tehnică, de o scurgere de gaze sau de alte circumstanțe. Concluziile vor fi comunicate după finalizarea cercetărilor la fața locului.

Intervenția pompierilor și a celorlalte structuri implicate continuă, iar zona rămâne sub supraveghere. Autoritățile monitorizează situația pentru a preveni apariția unor riscuri suplimentare și pentru a asigura siguranța locatarilor.

Informațiile vor fi actualizate pe măsură ce vor fi comunicate date oficiale suplimentare.