Cheltuielile pentru reparațiile din bloc, împărțite între proprietari și asociație. Drepturile pe care puțini români le cunosc

O zonă afectată de mucegai sau orice altă deteriorare apărută în spațiile comune ale unui bloc poate genera conflicte serioase între proprietari și asociație. Problemele precum infiltrațiile, refulările sau inundațiile nu sunt incidente minore, ci pot cauza pagube importante locuințelor și pot pune în pericol sănătatea locatarilor. Legea nr. 196/2018 stabilește clar că părțile comune ale blocului, precum acoperișul, terasele, fațadele și instalațiile de apă, canalizare sau electricitate, trebuie întreținute și reparate de asociația de proprietari, potrivit România TV.

Specialiștii în administrarea condominiilor atrag atenția că legea le oferă proprietarilor pași clari de urmat atunci când asociația nu își respectă obligațiile. În cazul în care o locuință este afectată de o defecțiune la o parte comună – precum acoperișul, terasa sau instalațiile de apă și canalizare – proprietarul are dreptul să inițieze demersuri legale.

Primul pas este documentarea pagubelor, prin fotografii și întocmirea unui proces-verbal de constatare, fie împreună cu președintele sau administratorul asociației, fie cu ajutorul unui executor judecătoresc. Ulterior, proprietarul trebuie să trimită o notificare scrisă către asociația de proprietari, în care să descrie problema, prejudiciul suferit și un termen clar pentru remedierea situației.

Dacă termenul expiră fără ca asociația să intervină, proprietarul poate realiza lucrările pe cont propriu și poate solicita recuperarea costurilor sau poate sesiza instanța.

Legea nr. 196/2018 stabilește clar că părțile comune ale blocului – acoperișul, terasele, fațadele, instalațiile de apă, canalizare, electricitate și alte elemente similare – trebuie întreținute și reparate de asociația de proprietari. Niciun proprietar nu trebuie să suporte prejudicii cauzate de neglijența în administrarea acestor spații comune.

„Asociația de proprietari este forma juridică de organizare și de reprezentare a intereselor comune ale proprietarilor dintr-un condominiu, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, înființată în condițiile prezentei legi, care are ca scop administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea, reabilitarea și modernizarea proprietății comune, menținerea în stare bună a imobilului, respectarea drepturilor și asumarea obligațiilor de către toți proprietarii”, conform legii.

Notificarea adresată asociației trebuie să includă detalii precise despre infiltrații și daune, solicitarea realizării lucrărilor de reparație printr-un prestator specializat și plata eventualelor despăgubiri pentru bunurile afectate. Dacă asociația nu răspunde, proprietarul are dreptul să acționeze în instanță pentru obligarea acesteia la efectuarea lucrărilor și plata cheltuielilor, inclusiv onorariile de expertiză și costurile de judecată.

„Consecințele neluării măsurilor de organizare și funcționare cu privire la administrarea și gestiunea proprietății comune sunt în răspunderea juridică a tuturor proprietarilor sau a reprezentanților acestora, după caz”, potrivit legii.