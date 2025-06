Sport Doliu în fotbalul românesc. A murit un mare jucător. A trecut și pe la Real Madrid







Fostul fotbalist român Marcel Sabou a murit luni, 9 iunie 2025, la vârsta de 59 de ani, a anunțat clubul spaniol Sporting Gijon. Acesta s-a luptat 12 ani cu o boală cumplită, SLA (scleroză laterală amiotrofică). El a jucat o perioadă de timp la Real Madrid.

Marcel Sabou a murit

„Real Sporting Gijón își exprimă durerea pentru decesul fostului jucător Marcel Sabou în această zi de luni, 9 iunie, la vârsta de 59 de ani. Clubul alb-verde transmite cele mai sincere condoleanțe familiei și celor dragi și se alătură durerii lor pentru această pierdere ireparabilă”, se arată într-un comunicat al lui Sporting Gijon.

A jucat o perioadă la Real Madrid

Sabou și-a început cariera la Poli Timișoara. În anul 1989, când juca pentru Dinamo, mijlocașul a reușit să plece în Spania pentru un amical și nu s-a mai întors. Acesta cerut azil politic. Apoi a ajuns la Real Madrid Castilla, echipa secundă a ”galacticilor”, în sezonul 1989-1990.

Sabou a semnat apoi pentru Sporting Gijon, unde a prins în total 85 de meciuri între 1993 și 1996. Golul acestuia în barajul de promovare cu Lleida în 1995 i-a permis echipei asturiene să evite retrogradarea. Finalul carierei l-a găsit însă în Portugalia, la Chaves, de unde s-a retras în 2000. Apoi s-a transferat în Portugalia, la Chaves, echipă de la care s-a retras în 1998.

A fost diagnosticat cu o boală grea

În 2013, fostul jucător a fost diagnosticat cu SLA. În urmă cu ceva vreme, el a povestit că nu mai poate nici să se îmbrace sau să mănânce singur și că vorbirea s-a degradat.

„Totul a pornit din momentul în care am simțit că nu mai puteam ține normal lingurița cu mâna dreaptă. Îmi pierdusem din forță. Am reacționat repede, m-am dus la câteva controale, mi-au prelevat probe, iar la final medicii mi-au spus că am ELA și voi muri în câțiva ani. Eu nu mă gândesc însă deloc la boala mea. O ignor. Așa a fost destinul, nu?

Ce să fac? Doar când mă mai plimb prin oraș și văd alți oameni care au aceeași maladie mă mai întristez. Lucrurile au evoluat și evoluează foarte lent. Astăzi, nu mă mai pot îmbrăca singur, soția, Liliana, și cei doi băieți, Mario și Alejandro, mă ajută și cu hrana. Uneori, când sunt mai liniștit, mai odihnit, mănânc încă singur. Dar foarte încet. Iar vorbirea s-a degradat în special în ultimii doi ani”, a spus Sabou pentru GSP.