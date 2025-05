Sport Tragedie în sport. A murit un cunoscut fotbalist englez







Fostul fotbalist englez Tom Youngs a încetat din viață pe 4 mai 2025, la vârsta de 46 de ani, în St Nicholas Hospice, parte a West Suffolk Hospital din Bury St. Edmunds.

Moartea sa a fost confirmată de Cambridge United, clubul unde și-a început cariera și unde a fost unul dintre cei mai apreciați atacanți ai generației sale.

Ascensiunea lui Tom Youngs

Născut pe 31 august 1979, Youngs a fost remarcat de academia Cambridge United încă de la o vârstă fragedă.

Deși inițial nu era pasionat de fotbal, a început să joace serios la opt ani, iar talentul său l-a propulsat rapid în echipa de seniori.

Între 1997 și 2003, a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai clubului, reușind să fie golgheterul echipei timp de două sezoane consecutive, între 2000 și 2002.

După perioada de succes la Cambridge United, Youngs a evoluat pentru Northampton Town, Leyton Orient și Bury, unde a înscris șapte goluri în 49 de meciuri.

Ultima parte a carierei sale a fost marcată de accidentări, iar în 2011, în timpul unui meci împotriva Wisbech Town, a suferit o leziune gravă la șold, care l-a forțat să se retragă din fotbalul profesionist.

Lupta cu scleroza multiplă

În 2015, la patru ani după retragerea din fotbal, Youngs a fost diagnosticat cu scleroză multiplă, o boală degenerativă care i-a schimbat complet viața.

În ciuda diagnosticului, a continuat să fie activ în comunitatea sportivă și a decis să își urmeze pasiunea pentru jurnalism, obținând o diplomă în jurnalism sportiv la Universitatea Staffordshire.

În 2016, și-a publicat autobiografia, intitulată „What Dreams are (Not Quite) Made of: No Fame, No Fortune, Just Football ... and Multiple Sclerosis”, în care a povestit despre viața sa în fotbal, dar și despre provocările bolii.

Cartea a fost apreciată pentru sinceritatea și profunzimea sa, oferind inspirație și consolare celor care se confruntă cu afecțiuni similare.

Omagiile cluburilor și ale comunității fotbalistice

După anunțul morții sale, Cambridge United a transmis un mesaj emoționant.

„Un jucător talentat, care, cu curse percutante, poziționare inteligentă și simțul porții, a onorat Stadionul Abbey în perioada 1997-2003.

Tom a fost diagnosticat cu scleroză multiplă, un eveniment care schimbă viața, pe care el l-a înfruntat cu aceeași reziliență și onestitate care au marcat întreaga sa carieră”, a scirs clubul.

Familia și prietenii lui Youngs au subliniat că acesta a fost un soț iubitor și un tată devotat pentru cele două fiice ale sale, Orla și Hannah.

„Tom a fost un luptător, un om care nu s-a dat bătut niciodată, indiferent de provocările pe care le-a întâlnit”, a declarat soția sa, Chelle Youngs.