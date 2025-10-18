Doi europalamentari vor să schimbe reglementările pentru aprobarea pilulelor masculine

Peter Liese şi Katarina Barley, reprezentanți ai Germaniei în Parlamentul European au cerut reglementări mai relaxate pentru aprobarea contraceptivelor masculine. Demersul a fost făcut într-o scrisoare adresată Agenţiei Europene pentru Medicamente (EMA).

O pilulă pentru bărbaţi ar putea rezolva multe probleme, au scris politicienii în scrisoarea ce a fost destinată directoarei EMA, Emer Cooke, solicitând acestui organism să ia măsuri în această privinţă. „Îndemnăm EMA să preia un rol de lider în acest domeniu”, se precizează în solicitarea respectivă.

Semnatarii vor elaborarea unor noi linii directoare bazate pe egalitate pentru a sprijini aprobarea unor contraceptive noi pentru bărbaţi.

Termenul „pilulă pentru bărbaţi” este o expresie generică pentru o serie de medicamente care reduc semnificativ producţia de spermă şi, prin urmare, probabilitatea ca o femeie să rămână însărcinată în urma unui raport sexual, conform bluewin.ch/en.

Peter Liese a vorbit în termeni critici despre faptul că autorităţile de reglementare au acordat mult mai multă atenţie efectelor secundare ale acestor medicamente destinate bărbaţilor în comparaţie cu cele ce sunt destinate femeilor.

Studiile au fost întrerupte în trecut, deoarece bărbaţii au acuzat efecte secundare excesive, indicând schimbări de dispoziţie şi depresie. Liese, care este de profesie şi medic, şi Barley, vicepreşedinta Parlamentului European, au afirmat că astfel de produse administrate bărbaţilor ar putea fi de mare ajutor.

În momentul de față, există două opţiuni pentru bărbaţi, considerate sigure: prezervativele sau vasectomia, o procedură aplicată pe cale chirurgicală.

Însă, atunci când a fost întrebată, EMA a declarat că sprijină dezvoltatorii în promovarea de noi terapii, inclusiv contraceptive pentru bărbaţi. Agenţia a afirmat că reglementările actuale nu conţin nicio prevedere care să împiedice dezvoltarea contraceptivelor pentru bărbaţi.