Social

Doi europalamentari vor să schimbe reglementările pentru aprobarea pilulelor masculine

Comentează știrea
Doi europalamentari vor să schimbe reglementările pentru aprobarea pilulelor masculineSursa foto: Dreamstime
Din cuprinsul articolului

Peter Liese şi Katarina Barley, reprezentanți ai Germaniei în Parlamentul European au cerut reglementări mai relaxate pentru aprobarea contraceptivelor masculine. Demersul a fost făcut într-o scrisoare adresată Agenţiei Europene pentru Medicamente (EMA).

Doi europalamentari vor să schimbe reglementările pentru aprobarea pilulelor masculine

O pilulă pentru bărbaţi ar putea rezolva multe probleme, au scris politicienii în scrisoarea ce a fost destinată directoarei EMA, Emer Cooke, solicitând acestui organism să ia măsuri în această privinţă. „Îndemnăm EMA să preia un rol de lider în acest domeniu”, se precizează în solicitarea respectivă.

Semnatarii vor elaborarea unor noi linii directoare bazate pe egalitate pentru a sprijini aprobarea unor contraceptive noi pentru bărbaţi.

Termenul „pilulă pentru bărbaţi” este o expresie generică pentru o serie de medicamente care reduc semnificativ producţia de spermă şi, prin urmare, probabilitatea ca o femeie să rămână însărcinată în urma unui raport sexual, conform bluewin.ch/en.

Explozia din Rahova. S-ar fi identificat firma care ar fi rupt sigiliul
Explozia din Rahova. S-ar fi identificat firma care ar fi rupt sigiliul
Schimbări majore pe Instagram. Ce nu mai pot face adolescenții fără consimțământul părinților
Schimbări majore pe Instagram. Ce nu mai pot face adolescenții fără consimțământul părinților
Parlamentul European

Parlamentul European. Sursă foto: Facebook

Studiile realizate până acum nu au fost finalizate, din cauza problemelor pe care le-au acuzat participanții

Peter Liese a vorbit în termeni critici despre faptul că autorităţile de reglementare au acordat mult mai multă atenţie efectelor secundare ale acestor medicamente destinate bărbaţilor în comparaţie cu cele ce sunt destinate femeilor.

Studiile au fost întrerupte în trecut, deoarece bărbaţii au acuzat efecte secundare excesive, indicând schimbări de dispoziţie şi depresie. Liese, care este de profesie şi medic, şi Barley, vicepreşedinta Parlamentului European, au afirmat că astfel de produse administrate bărbaţilor ar putea fi de mare ajutor.

Două opțiuni pentru bărbați

În momentul de față, există două opţiuni pentru bărbaţi, considerate sigure: prezervativele sau vasectomia, o procedură aplicată pe cale chirurgicală.

Însă, atunci când a fost întrebată, EMA a declarat că sprijină dezvoltatorii în promovarea de noi terapii, inclusiv contraceptive pentru bărbaţi. Agenţia a afirmat că reglementările actuale nu conţin nicio prevedere care să împiedice dezvoltarea contraceptivelor pentru bărbaţi.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:43 - Fotbal european. Barcelona, victorie chinuită cu Girona. A căzut capul unui antrenor din Premier League
19:32 - Cele mai fițoase vedete. Niciodată nu sunt mulțumite
19:22 - Explozia din Rahova. S-ar fi identificat firma care ar fi rupt sigiliul
19:13 - Austria se alătură statelor UE care sprijină sancțiunile împotriva Rusiei
19:02 - Pădurea desprinsă dintr-un film fantasy: ai impresia că ești în „Stăpânul Inelelor”
18:52 - Cseke Attila anunță modificări legislative. Unele locuințe vor putea fi construite fără autorizație

HAI România!

Cum ni se spurcă trenul vieții
Cum ni se spurcă trenul vieții
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20

Proiecte speciale