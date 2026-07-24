Unirea este un deziderat care s-a materializat la 24 Ianuarie 1859. Dar, evident, etapele premergătoare urcă mult în timp, în perioada de tranziție românească de la Evul Mediu spre Epoca Modernă.

Războiul ruso-turc din perioada 1786-1774 a avut anumite ținte precise pentru beligeranți. Otomanii și rușii doreau să își consolideze poziția în Balcani. Țarina Ecaterina a II-a dorea să aibă o parte din Polonia. În timpul acestui război, s-au purtat tratative la Focșani și la București. Tratativele au început la 24 iulie 1772 și s-au încheiat fără rezultat în martie 1773.

O delegație de boieri de la Iași și de la București a prezentat memorii Țarinei. Se dorea ca pentru Țara Românească și Moldova să se realizeze Unirea și Independența sub garanția colectivă a Prusiei, Rusiei și Imperiului Habsburgic.

Tratativele au eșuat în 1773. Tratatul de Pace s-a semnat la 21 iulie 1774, în Dobrogea la Kuciuk Kainardji. Nu a adus Unirea și nici Independența, dar s-a eliminat monopolul otoman. În plus, Rusia a decis să pregătească un Protectorat în Principate. Îl va oficializa după Tratatul de la Adrianopol 55 ani mai târziu, în 1829.

Unirea formațiunilor de grăniceri s-a făcut la 24 iulie 1864. Alexandru Ioan Cuza a dorit să aibă granițele României păzite de o singură formațiune militară, cu o comandă unică. Unificarea începuse imediat după 24 ianuarie 1859. La 24 ianuarie 1862, începuse să lucreze un singur Guvern la București.

Unirea formațiunilor de grăniceri era parte a reformei ample a forțelor armate ale tânărului stat român. Rusia, Imperiul Habsburgic și Imperiul Otoman erau vecinii României. Imperiul Otoman era puterea suzerană, chiar dacă exista garanția colectivă a Puterilor Europei.

Alexandru Ioan Cuza avusese o stimă deosebită pentru grăniceri. Cei de la Dunăre, în iarna 1854-1855, se revoltaseră pe fondul Războiului Crimeii. Rusia și Austria au ocupat succesiv Principatele, iar domnii care domneau în baza Convenției de la Balta Liman au fost alungați. Grănicerii s-au revoltat în baza dezideratelor pașoptiste, Unirea și Independența.

Unirea era o realitate la 1866, dar Alexandru Ioan Cuza a fost detronat. Atunci, grănicerii de pe Dunăre s-au revoltat. Nu înțelegeau de ce domnitorul lor fusese alungat. În plus, nu aveau soldele plătite din februarie până în mai 1866. Ei au spus că i-au jurat credință lui Cuza și nu „neamțului”. Între timp, de la București, grănicerii au fost convinși că o nouă epocă istorică îi aștepta și ca atare ei au oprit revolta.