Ziua când prima navă cu bandiera tricoloră a ridicat ancora

Principatele Române Țara Românească și Moldova au ieșit din sfera monopolului otoman acum 250 de ani, prin Tratatul de la Kuciuk Kainardji din 1774.

Acum 191 de ani, prima navă având bandiera românească la catarg, nava „Marița” a pornit în prima călătorie externă din Sulina, în principalul centru politic al regiunii, Constantinopol. Aceasta era capitala Imperiului Otoman.

Nava „Marița” a fost prima navă a Țării Românești care a arborat bandiera românească la catarg. Bandiera avea culorile dispuse longitudinal, iar roșul era la hampă, adică prima culoare de lângă sistemul de prindere. Tratatul de la Adrianopol din 1829 a desființat raialele. Acestea erau cetăți de drept otoman în zone portuare ca Turnu Măgurele, Giurgiu, Brăila. Țara Românească avea porturi-schelă doar la Calafat, Islaz. Moldova avea port la Galați.

Nava era proprietatea boierului Alexandru Vilara. Acesta condusese comisia româno-rusă de elaborare a Regulamentului Organic. El a lansat-o la apă la 10 septembrie 1834. Nava era un bric cu două catarge, cu o capacitate de 115 tone.

Nava hatmanului (colonelului) Alexandru Vilara, boier care a condus comisia Regulamentelor Organice de la București a fost construită din „materialuri” românești. Portul de origine unde a fost construită și lansată la apă a fost Portul Giurgiu. Comandantul ei a fost căpitanul de vas Ioan Cristescu. Primul domnitor regulamentar a fost Alexandru Ghica. Prima încărcătură transportată pe Marea Neagră a fost cu grâne. Nava a rezistat cu bine unei furtuni pe drumul spre Constantinopol.

Pe drumul de întoarcere, aducând butoaie cu vin din Grecia. „Marița” a fost iar lovită de o furtună, marinarii fiind nevoiți să arunce încărcătura peste bord.

Ambarcațiunea a făcut obiectul unei scrisori a armatorului, colonelul (hatmanul) Alexandru Vilara către domnitorul Dimitrie Alexandru Ghica al Țării Românești:

„Această corabie (nava Marița n.a.), acum, cu blagoslovenia Înălţimii Voastre, s-a aruncat în apele Dunării, să desăvârşeşte din toate trebuincioasele, să împodobeşte şi cu bandiera cea privilegiată, hărăzită românilor prin făcătoarele de bine mijlociri ale Măriei Voastre şi, în puţinele zile, va fi în stare ca să facă şi o plutire pe mare”.