Divorț în familia Biden. Gesturile publice care au atras atenția







Divorțul lui Ashley Biden, fiica fostului președinte al Statelor Unite, a fost confirmat săptămâna aceasta prin documente depuse în instanță.

La 44 de ani, fosta „first daughter” a decis să încheie căsnicia cu chirurgul plastician Howard Krein, după mai bine de un deceniu împreună, potrivit Fox News.

Evenimentul a atras atenția presei americane, atât prin simbolistica momentului, cât și prin mesajele publice postate de Biden pe rețelele sociale, însoțite de melodii cu un puternic impact emoțional.

Acțiunea de divorț a fost introdusă în statul Delaware. În aceeași zi, Ashley Biden a publicat pe Instagram o scurtă înregistrare video în care apare plimbându-se printr-un parc, zâmbind și arătând un semn de „thumbs up”, pe fundalul piesei „Freedom” interpretată de Beyoncé.

Într-o altă postare, a inclus citatul „New life, new beginnings means new boundaries. New ways of being that won’t look or sound like they did before”, peste melodia „Freedom Time” a artistei Lauryn Hill.

Ashley Biden și Howard Krein s-au căsătorit în 2012, în Greenville, Delaware, într-o ceremonie care a combinat tradițiile catolice cu cele evreiești. Recepția a avut loc la casa de pe malul lacului a familiei Biden din Wilmington, un loc încărcat de amintiri pentru familie.

Potrivit revistei People, cei doi s-au cunoscut prin intermediul fratelui mai mare al lui Ashley, Beau Biden, decedat ulterior în 2015. Cuplul a început să se întâlnească în 2010, iar la momentul nunții, tatăl miresei, Joe Biden, ocupa funcția de vicepreședinte al SUA.

Acesta a recunoscut că a fost copleșit de emoții în ziua evenimentului și chiar a participat la organizarea recepției, mergând cu un vehicul utilitar pentru a aranja decorurile și a verifica detaliile.

În discursul susținut la Convenția Națională Democrată din 2024, Ashley Biden și-a amintit cu afecțiune ziua nunții, subliniind implicarea tatălui său și legătura strânsă dintre ei. „Înainte să mă conducă la altar, mi-a spus că va rămâne mereu cel mai bun prieten al meu”, a povestit ea.

Decizia de a divorța marchează o nouă etapă în viața fiicei fostului președinte, care a fost implicată de-a lungul timpului în diverse proiecte sociale și caritabile. În plan personal, mesajele postate online sugerează o dorință clară de schimbare și de stabilire a unor noi limite. Pe plan public, numele Biden rămâne în atenția media, iar fiecare pas personal al membrilor familiei este analizat intens.

Într-un context mai larg, divorțul poate aduce pentru Ashley Biden o libertate mai mare de mișcare în proiectele sale viitoare, fără presiunea unei imagini de cuplu public. În același timp, evenimentul evidențiază cât de atent este urmărită viața privată a membrilor familiilor prezidențiale în Statele Unite.