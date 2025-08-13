Divorț în familia Biden. Gesturile publice care au atras atenția
- Iulia Moise
- 13 august 2025, 11:13
Divorțul lui Ashley Biden, fiica fostului președinte al Statelor Unite, a fost confirmat săptămâna aceasta prin documente depuse în instanță.
La 44 de ani, fosta „first daughter” a decis să încheie căsnicia cu chirurgul plastician Howard Krein, după mai bine de un deceniu împreună, potrivit Fox News.
Evenimentul a atras atenția presei americane, atât prin simbolistica momentului, cât și prin mesajele publice postate de Biden pe rețelele sociale, însoțite de melodii cu un puternic impact emoțional.
Noi detalii despre divorțul Ashley Biden
Acțiunea de divorț a fost introdusă în statul Delaware. În aceeași zi, Ashley Biden a publicat pe Instagram o scurtă înregistrare video în care apare plimbându-se printr-un parc, zâmbind și arătând un semn de „thumbs up”, pe fundalul piesei „Freedom” interpretată de Beyoncé.
Într-o altă postare, a inclus citatul „New life, new beginnings means new boundaries. New ways of being that won’t look or sound like they did before”, peste melodia „Freedom Time” a artistei Lauryn Hill.
Ashley Biden și Howard Krein s-au căsătorit în 2012, în Greenville, Delaware, într-o ceremonie care a combinat tradițiile catolice cu cele evreiești. Recepția a avut loc la casa de pe malul lacului a familiei Biden din Wilmington, un loc încărcat de amintiri pentru familie.
O relație cu rădăcini în familie
Potrivit revistei People, cei doi s-au cunoscut prin intermediul fratelui mai mare al lui Ashley, Beau Biden, decedat ulterior în 2015. Cuplul a început să se întâlnească în 2010, iar la momentul nunții, tatăl miresei, Joe Biden, ocupa funcția de vicepreședinte al SUA.
Acesta a recunoscut că a fost copleșit de emoții în ziua evenimentului și chiar a participat la organizarea recepției, mergând cu un vehicul utilitar pentru a aranja decorurile și a verifica detaliile.
În discursul susținut la Convenția Națională Democrată din 2024, Ashley Biden și-a amintit cu afecțiune ziua nunții, subliniind implicarea tatălui său și legătura strânsă dintre ei. „Înainte să mă conducă la altar, mi-a spus că va rămâne mereu cel mai bun prieten al meu”, a povestit ea.
Ce ar putea însemna divorțul pentru viitorul lui Ashley Biden
Decizia de a divorța marchează o nouă etapă în viața fiicei fostului președinte, care a fost implicată de-a lungul timpului în diverse proiecte sociale și caritabile. În plan personal, mesajele postate online sugerează o dorință clară de schimbare și de stabilire a unor noi limite. Pe plan public, numele Biden rămâne în atenția media, iar fiecare pas personal al membrilor familiei este analizat intens.
Într-un context mai larg, divorțul poate aduce pentru Ashley Biden o libertate mai mare de mișcare în proiectele sale viitoare, fără presiunea unei imagini de cuplu public. În același timp, evenimentul evidențiază cât de atent este urmărită viața privată a membrilor familiilor prezidențiale în Statele Unite.
