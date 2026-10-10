Execuția planificată a lui Nidal Hasan, un fost ofițer care a ucis 13 persoane într-un atac armat motivat de opinia sa că armata SUA luptă contra Isamului, în 2009, la baza militară Fort Hood din Texas, pe 3 decembrie, a stârnit o dezbatere națională după ce Pentagonul a anunțat că moartea sa prin împușcare va fi transmisă în direct, potrivit WSJ.

Întrebat despre transmisiunea în direct, președintele Donald Trump le-a spus reporterilor vineri după-amiază că administrația sa „ia o decizie în această privință, dar va fi ucis”.

Nidal Hasan era un musulman născut în SUA și psihiatru militar care lucra la Fort Hood, și a spus că a deschis focul pentru că încerca să-și apere colegii musulmani.

Conform mărturiilor, Hasan a intrat într-o clădire aglomerată din Fort Hood pe 5 noiembrie 2009, cu 420 de cartușe îndesate în buzunare și prosoape de hârtie pentru a înăbuși sunetul gloanțelor. A strigat „Allahu akbar” - în arabă „Dumnezeu este mare” - și a tras metodic în soldați, împușcând în mod repetat soldații răniți în timp ce încercau să scape.

În cele din urmă, Hasan a fost împușcat și paralizat de la brâu în jos. A ucis 13 persoane și a rănit alte 32.

Hasan a recunoscut în timpul procesului în fața curții marțiale că a comis atacul deoarece credea că armata era în război cu Islamul. În timpul procesului, a acționat ca propriul său avocat și nu a oferit nicio apărare pentru atac. A fost condamnat la moarte în 2013 de un juriu format din colegi ofițeri.

De atunci, Hasan a fost deținut în coridorul morții la închisoarea militară din Fort Leavenworth, Kansas. Armata, care este obligată să-i ofere consiliere juridică, a refuzat să comenteze în numele său.

Ar fi prima execuție a unui militar în ultimii 65 de ani.

Doar un președinte poate aproba execuția militarilor americani, care sunt supuși propriului sistem juridic al armatei. Președintele Trump a aprobat execuția lui Hasan de către plutonul de execuție pe 2 octombrie, la recomandarea lui Pete Hegseth, a anunțat luni Pentagonul.

Regulamentul armatei prevede că execuția trebuie să aibă loc în cel puțin 60 de zile și cel târziu în 150 de zile de la aprobarea președintelui. În cazul lui Hasan, execuția sa din 3 decembrie ar fi aproape imediat după împlinirea a 60 de zile.

Dacă va fi efectuată conform planului, ar fi prima execuție militară americană din 1961, când soldatul John Bennett din armata americană a fost executat prin spânzurare la Fort Leavenworth, Kansas, după ce o curte marțială l-a condamnat pentru viol și tentativă de omor.

De asemenea, ar fi prima moarte militară prin împușcare de la cel de-al Doilea Război Mondial, potrivit Centrului de Informații privind Pedeapsa cu Moartea.

„Nu mai făcusem asta de la cel de-al Doilea Război Mondial. Ei bine, îmi place cumva mentalitatea pe care am avut-o în cel de-al Doilea Război Mondial, care era: «câștigă»”, a spus Hegseth săptămâna aceasta.

Pete Hegseth a declarat că execuția era planificată să aibă loc la Fort Hood în aceeași zi a săptămânii și la aceeași oră din zi în care Hasan a deschis focul acolo.

Democrații și chiar unii Republicani au respins planul lui Hegseth de a transmite în direct execuția, unii sugerând că pune America la egalitate cu „jihadiștii”. Hasan, care este paralizat, le spusese oficialilor militari că speră să devină „martir”, denumire dată de islamiști celor care mor în timp ce comit atentate teroriste.

Vicepreședintele JD Vance a pus vineri la îndoială dacă transmisiunea în direct va avea loc. Dacă s-ar întâmpla, a spus el, nu s-ar uita.

„Nu știu că se va întâmpla asta de fapt”, le-a spus el reporterilor. „Să vedem ce - cred că se va întâmpla în decembrie, când va fi executat.”

Ulterior a adăugat: „Uite, dacă totul este transmis în direct, nu mă voi uita.”

Nu este clar unde va fi difuzată înregistrarea video.

Numărul martorilor la execuțiile federale și statale este strict controlat. Conform reglementărilor existente ale Armatei, la execuția unui militar pot participa anumiți membri ai publicului, inclusiv membri ai familiilor victimelor și membri ai mass-media.

Pentagonul și Armata au refuzat să spună unde va fi transmisă în direct înregistrarea video și dacă va fi pusă pe internet sau într-un circuit închis pentru ca anumiți membri ai publicului să o poată viziona. Conform reglementărilor Armatei, nicio persoană sub 18 ani nu are voie să fie martoră la execuția unui militar american. Această regulă ar fi imposibil de respectat dacă armata ar transmite în direct execuția pe internet.

Pentagonul are propriul site web, war.gov, în timp ce departamentul și Hegseth au, de asemenea, canale sau conturi pe X, YouTube, TikTok, Facebook și alte platforme, care au propriile reguli de siguranță a conținutului privind imaginile cu violență sau cadavre. Președintele Trump și Hegseth au, de asemenea, conturi pe Truth Social.

X interzice conținutul care glorifică violența. Platforma a declarat că poate solicita, de asemenea, eliminarea videoclipurilor care înfățișează moartea unei persoane dacă primește solicitări de la familia sau reprezentanții acesteia.

TikTok nu permite reprezentări ale unor incidente și violență din lumea reală, inclusiv „momentul morții cuiva sau împușcarea unei persoane” și ale cadavrelor. YouTube nu permite transmiterea în direct a nimănui „care deține, manipulează sau transportă o armă de foc”.

Când a fost solicitat să comenteze, TikTok a îndrumat un reporter către regulile sale de siguranță a conținutului. X, Meta, YouTube și Truth Social nu au răspuns.