Discuție aprinsă între Ilie Dumitrescu și Becali. Cine cui îi datorează bani

Ilie Dumitrescu și Gigi Becali ar avea de împărțit nu doar pasiunea pentru fotbal ci și ceva bani pe care Ilie Dumitrescu i-ar fi dat împrumut. Doar că Becali nu i-ar mai fi dat înapoi.

Discuția dintre cei doi a fost televizată, iar scandalul a pornit în momentul în care Ilie Dumitrescu i-a reproșat latifundiarului că nu a avut nimic de câștigat. Mai exact de pe urma prieteniei și asocierii dintre ei, acesta ar fi ieșit un pic lezat. ”Eu în relația mea cu tine, eu de la tine nu am câștigat 5 bani, nimic”, a explicat Ilie Dumitrescu.

”Cum nu ai câștigat de la terenuri?”, a întrebat Becali. ”Pai îți dădeam bani împrumut și apoi ziceai hai să-ți dau terenul acesta. nu știi că pentru mine era zonă defavorizată Pipera? Era la țară. Eu stăteam pe strada Paris”, i-a replicat dur Ilie Dumitrescu.

”Și când mi-ai dat tu mie bani împrumut?”, a întrebat Becali, nervos. ”Păi ți-am dat, poate nu îți amintești când erai pe la Lido. La Lido și nu mai aveai să-mi dai banii ăia înapoi și îmi dădeai un teren în zona aia”, i-a spus Ilie Dumitrescu, fără să dea detalii. ”Tu voiai teren, de ce să nu-ți dau banii?”, i-a întors vorba Becali.

Cu toate acestea, Ilie Dumitrescu a preferat să încheie discuția. Semn că aceasta putea degenera într-o situație din care s-ar fi aflat public lucruri pe care cei doi le vor secrete. ”S-a întâmplat în trecut sunt între mine și tine” a încheiat Ilie Dumitrescu.

Latifundiarul ar mai fi avut ceva de adăugat, dar Ilie Dumitrescu nu l-a mai luat în seamă. Mai ales că în aceste zile fostul fotbalist are și alte probleme pe cap. Fiul său Toto trece printr-o perioadă mai complicată după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise.