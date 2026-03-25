Directorul Shell crede că există riscul introducerii de rații la carburanți, în Europa

Directorul executiv al Shell a emis un avertisment ferm pentru Europa, indicând că raționalizarea combustibilului nu mai este doar un scenariu teoretic. Oficialul a subliniat că tensiunile geopolitice și provocările lanțului de aprovizionare ar putea duce la restricții în furnizarea carburanților, potrivit theguardian.com.

Europa ar putea fi nevoită să raționalizeze combustibilul încă din aprilie, avertizează directorul Shell, Wael Sawan, dacă strâmtoarea Hormuz nu se redeschide pentru transportul de petrol și gaze.

Conducătorul celei mai mari companii petroliere europene a subliniat că Shell colaborează cu guvernele pentru a gestiona criza aprovizionării cu energie, care deja a determinat restricții în țări din Asia.

Prețul petrolului a scăzut miercuri până la circa 100 de dolari pe baril, după ce la începutul săptămânii atingea maxime de aproximativ 114 dolari, pe fondul informațiilor că Casa Albă ar fi înaintat liderilor iranieni un plan de pace în 15 puncte.

Totuși, Wael Sawan avertizează că, fără reluarea livrărilor de țiței din Golful Persic prin strâmtoarea Ormuz, Europa s-ar putea confrunta cu penurii de combustibili fosili în doar câteva săptămâni.

La o conferință importantă a industriei petroliere din Texas, directorul Shell, Wael Sawan, a avertizat că criza energetică, care a început în Asia de Sud, s-a extins rapid către Asia de Sud-Est, Asia de Nord-Est și acum amenință Europa, pe măsură ce ne apropiem de luna aprilie.

Sawan a explicat că această criză, aflată deja la a patra săptămână, a afectat aprovizionarea cu combustibil pentru avioane, al cărui preț s-a dublat de la începutul conflictului. El a prevăzut că motorina va fi următoarea supusă presiunii, urmată de benzină, odată cu apropierea sezonului estival în Europa, iar penuriile ar putea apărea chiar din aprilie.

Avertismentul a fost susținut și de ministrul economiei din Germania, Katherina Reiche, care a atras atenția că o criză energetică puternică ar putea izbucni la sfârșitul lunii aprilie sau în mai dacă conflictul se prelungește. Reiche a criticat decizia Germaniei de a elimina treptat energia nucleară, descriind-o drept „o greșeală uriașă”, și a subliniat că importurile suplimentare de gaze naturale prin terminale LNG ar fi esențiale pentru atenuarea penuriei.

Directorul companiei financiare americane BlackRock avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu o criză energetică severă, iar o creștere a prețului petrolului la 150 de dolari pe baril ar putea declanșa o recesiune globală prelungită.

Într-un interviu acordat BBC, Larry Fink, CEO-ul celui mai mare administrator de active din lume, a subliniat că dacă tensiunile cu Iranul persistă și prețurile energiei rămân ridicate, impactul asupra economiei globale ar putea avea „implicații profunde”.

Fink a prezentat două scenarii posibile: în primul, o rezolvare completă a conflictului ar permite revenirea prețurilor petrolului la circa 70 de dolari pe baril, nivelul anterior crizei; în al doilea, dacă tensiunile continuă, prețurile ar putea atinge valori record, chiar între 100 și 150 de dolari pe baril, ceea ce ar putea genera o recesiune severă și rapidă la nivel global.