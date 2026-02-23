Directorul bulgar al Consiliului de Pace, discuții cu reprezentanții UE despre Gaza și Ucraina

Diplomații Uniunii Europene (UE) vor avea luni o întâlnire cu Nikolay Mladenov, directorul Consiliului pentru Pace, organism recent înființat la inițiativa președintelui american Donald Trump. Discuțiile vor aborda situația din Gaza, războiul din Ucraina și noile sancțiuni pe care UE intenționează să le aplice Rusiei, într-o reuniune programată la Bruxelles, potrivit AP.

Nikolay Mladenov, diplomat și politician bulgar cu experiență în misiunile ONU, a fost desemnat de administrația americană să conducă Consiliul pentru Pace. La întâlnire vor participa Kaja Kallas, șefa diplomației europene, precum și miniștri de externe din statele membre UE.

Surse europene indică faptul că temele principale ale discuțiilor vor fi consolidarea securității în regiunea Gaza și coordonarea răspunsului Uniunii Europene față de agresiunile Rusiei în Ucraina.

Uniunea Europeană are o implicare activă în regiunea Gaza, fiind principalul donator al Autorității Palestiniene și având un rol de supraveghere la punctul de trecere a frontierei Rafah. UE sprijină, de asemenea, mandatul Națiunilor Unite în zonă și urmărește să mențină stabilitatea și accesul umanitar în teritoriile palestiniene.

Înființarea Consiliului pentru Pace de către administrația Trump a generat controverse în Europa. Ungaria și Bulgaria fac parte din acest consiliu cu drepturi depline, alături de țări candidate la aderarea la UE, precum Turcia, Kosovo și Albania.

Alte state europene au participat doar în calitate de observatori la reuniunea inaugurală de la Washington, printre care România, Austria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia și Slovacia. Drapelul Uniunii Europene a fost prezent la eveniment.

Mai mulți lideri europeni, inclusiv președintele francez Emmanuel Macron și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, au refuzat invitația de a participa la întâlnirea de la Washington.

Comisia Europeană a trimis-o pe Dubravka Šuica, comisar pentru problemele din Mediterană, în calitate de observator, ceea ce a stârnit nemulțumiri. Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a criticat această decizie, subliniind că trimiterea unei reprezentante fără consultarea Consiliului European contravine regulamentelor instituției.