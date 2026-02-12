Directorul ANPC, după descoperirea fructelor cu etichetă falsă: Există o problemă serioasă legată de proveniență

Paul Anghel trage un semnal de alarmă după ce anchetatorii au descoperit un mecanism prin care fructe importate din Egipt, cu pesticide peste limitele legale, erau reetichetate și vândute cu etichetă falsă ca produse din Grecia. Directorul ANPC susține că fenomenul falsificării originii nu se limitează la fructe și că autoritățile trebuie să trateze situația ca pe o problemă sistemică.

În urma dezvăluirilor, Paul Anghel a reacționat public, susținând că falsificarea originii produselor nu este limitată la fructe, ci reprezintă o practică întâlnită frecvent, în special în sectorul cărnii.

„Instituțiile statului încep, să înțeleagă că există o problemă serioasă legată de proveniența(țara de origine). Este un fenomen pe care l-am observat de multe ori, atât în marile magazine, cât și în comerțul tradițional: amestecarea cărnii din România cu cea provenită din alte state europene, cu scopul de a induce în eroare consumatorii atrăgând atenția de nenumărate ori sau/și sancționând acest lucru”, a declarat Paul Anghel într-o postare pe Facebook.

Acesta a subliniat că încrederea consumatorilor în produsele locale este un element esențial: „Este bine cunoscut faptul că românii sunt dispuși să plătească mai mult pentru un produs românesc autentic. Motivele sunt simple și firești: prospețimea, gustul autentic și încrederea în producătorii locali”.

Șeful ANPC a evidențiat discrepanța dintre volumul importurilor și informațiile afișate la raft.

„Dacă mergem la vitrinele cu carne vrac, rareori vedem etichete care să indice clar proveniența din țări precum Spania sau Danemarca, deși România importă aproximativ 60% din carnea de porc aflată la raft. În același timp, deși producția internă a crescut în ultimii ani, importurile continuă să depășească semnificativ producția locală”, a explicat Anghel.

În opinia sa, problema nu este comerțul internațional, ci lipsa de transparență față de cumpărători.

Paul Anghel a cerut implicarea coordonată a instituțiilor de control. „Consider că instituțiile precum SICE, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ANPC – Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor și ANSVSA ar trebui să inițieze acțiuni comune și controale mai riguroase, pentru că aceste situații pot scăpa ușor de sub control”, a avertizat el.

Totodată, a ținut să precizeze: „Nu sunt împotriva cărnii din alte țări. Sunt împotriva fraudei și a lipsei de transparență. Consumatorii au dreptul să știe exact ce cumpără. (…) Transparența și corectitudinea trebuie să fie priorități reale, nu doar declarații”.

Ancheta a fost demarată de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, care a efectuat opt percheziții în București, Ilfov și Ialomița. Vizată este o societate comercială suspectată că ar fi falsificat documentele privind originea unor fructe importate.

„Există suspiciunea rezonabilă că reprezentanții unei societăți comerciale ar fi oferit spre vânzare aproximativ 12.400 de kilograme de fructe importate din Egipt, ale căror date de proveniență ar fi fost falsificate”, au transmis reprezentanții Poliției într-un comunicat oficial.

Potrivit anchetatorilor, produsele provenite din afara Uniunii Europene ar fi fost reambalate pentru a părea de origine europeană. „Concret, ambalajele și etichetele ar fi fost înlocuite, astfel încât țara de origine să fie schimbată din Egipt în Grecia”, se arată în comunicatul instituției.

Scopul ar fi fost mascarea nivelului ridicat de pesticide. Autoritățile au precizat că falsificarea s-a realizat pentru „ascunderea conțținutului ridicat de pesticide, cu mult peste limita maximă admisă de normele legale”. Conform polițiștilor, fructele ar fi fost distribuite „prin intermediul unui lanț de hypermarket-uri”, expunând un număr mare de consumatori la substanțe peste limitele admise.