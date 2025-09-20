Diferențe între cardurile de debit și cele de credit. Cum ar trebui folosite și ce riscuri pot ascunde

Cardurile bancare au devenit indispensabile în viața de zi cu zi, însă nu toată lumea știe care este, de fapt, diferența dintre un card de debit și unul de credit. Chiar dacă ambele pot fi folosite la cumpărături, online sau în străinătate, modul în care funcționează și efectele asupra bugetului personal sunt complet diferite. Deși ambele îți pot ușura viața, cardurile bancare pot deveni ținta infractorilor cibernetici, avertizează Autoritatea Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF).

Cardul de debit este legat direct de contul curent și folosește exclusiv banii pe care îi ai deja. Nu poți cheltui mai mult decât există în cont, ceea ce îl face ideal pentru controlul bugetului și evitarea datoriilor.

Costurile sunt reduse, limitându-se la eventuale comisioane de administrare sau retragere de numerar. Majoritatea băncilor oferă notificări în timp real și opțiunea de a seta limite de cheltuieli, astfel încât să ai o imagine clară a tranzacțiilor.

Cardul de debit îți permite să ai control asupra bugetului, este ușor de obținut și vine cu măsuri de siguranță împotriva fraudelor. În plus, poate fi folosit la plăți contactless sau prin portofele digitale. Totuși, acesta nu te ajută în situații de urgență, iar folosirea lui nu îți îmbunătățește scorul de credit.

Cardul de credit oferă acces la o linie de credit aprobată de bancă, permițându-ți să folosești banii împrumutați, care trebuie rambursați ulterior. Perioada de grație, de obicei între 45 și 55 de zile, permite utilizarea gratuită a creditului dacă suma este achitată integral la timp. Întârzierea plăților sau achitarea sumei minime generează dobânzi ridicate și penalități.

Cardul de credit îți oferă mai multă libertate atunci când ai cheltuieli mari sau apar situații neașteptate. În plus, poți beneficia de cashback, puncte de loialitate și avantaje speciale la călătorii, iar folosit corect, te ajută să îți construiești un istoric de credit bun. Pe de altă parte, cheltuielile impulsive și întârzierile la plată pot duce rapid la datorii și costuri ridicate.

Cardul de debit este potrivit pentru cheltuieli zilnice sau pentru plata facturilor. În paralel, cardul de credit este recomandat pentru achiziții mai mari sau urgente, călătorii și tranzacții internaționale. De asemenea, acesta este indicat și în cazul celor care vor să își construiască un istoric de credit solid.

Furtul de bani din conturile bancare a devenit tot mai sofisticat, odată cu dezvoltarea tehnologiei și a metodelor de fraudă. Potrivit Asociației Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare (AURSF), atacatorii folosesc tactici variate pentru a obține acces la informațiile financiare, iar înțelegerea acestora este primul pas spre protecție. În acest context, cele mai cunoscute sunt atacurile de tip phishing.

Aceste atacuri pornesc de la e-mailuri sau mesaje false care par a veni de la bancă sau alte instituții de încredere. Victima este păcălită să ofere datele de autentificare sau să acceseze site-uri false. Există și o variantă mai periculoasă, spear phishing, în care mesajele sunt personalizate pe baza informațiilor adunate despre țintă.

Programele de tip troian sau keylogger pot fi instalate pe dispozitive prin aplicații sau linkuri infectate. Acestea înregistrează tot ceea ce tastezi sau colectează direct datele bancare.

De asemenea, folosirea rețelelor Wi-Fi nesigure poate fi la fel de periculoasă. Dacă aleg să se conecteze la rețelele disponibile în mall-uri, restaurante sau alte spații publice, utilizatorii devin vulnerabili în fața atacurilor de tip „man-in-the-middle”, prin care hackerii interceptează datele transmise între client și bancă.

Potrivit InfoCons, infractorii pot monta dispozitive pe bancomate sau POS-uri pentru a copia informațiile de pe card. Astfel, date obținute sunt folosite pentru clonarea cardurilor. În unele cazuri, infractorii cibernetici e pot da drept angajați ai băncii, colegi sau chiar rude pentru a convinge victima să furnizeze date confidențiale.

Conform DNSC, Vishing-ul se referă la apelurile telefonice în care escrocii se prezintă drept reprezentanți ai unei bănci. De asemenea, smishing-ul presupune trimiterea de SMS-uri false cu linkuri care conduc către site-uri frauduloase.

Primul pas este să contactezi imediat banca pentru a suspenda cardurile bancare. De asemenea, verifică toate tranzacțiile și raportează orice activitate suspectă poliției. Este esențial să îți revizuiești periodic raportul de credit și să schimbi parolele. În plus, activarea autentificării în doi pași și monitorizarea constantă a contului te ajută să limitezi pagubele.

Pentru a te proteja de astfel de atacuri, este esențial să respecți o serie de îndrumări venite din partea specialiștilor în securitate cibernetică: