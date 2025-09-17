O nouă înșelăciune în România. O femeie a rămas fără 46.000 de euro

O nouă înșelăciune în România. O femeie de 45 de ani din comuna Urdari, județul Gorj, a ajuns victima unei escrocherii care i-a provocat pierderi uriașe, au anunțat autoritățile. Bolnavă și vulnerabilă, aceasta a fost convinsă de un tânăr de 29 de ani, originar din comuna Plopșoru, să îi trimită în total aproape 235.000 de lei – echivalentul a aproximativ 46.000 de euro.

Cei doi se cunoșteau din perioada în care lucraseră în străinătate, iar bărbatul a exploatat încrederea pe care femeia i-o acordase. Sub diverse pretexte, acesta i-a cerut bani, susținând inițial că este grav bolnav și are nevoie de sprijin financiar.

Ulterior, a inventat o poveste complexă potrivit căreia pe numele femeii ar fi fost înregistrată în Ungaria o firmă cu probleme legale, iar pentru a evita dosare penale ea trebuia să achite sume considerabile.

Potrivit anchetatorilor, tânărul nu s-a limitat doar la minciuni despre sănătatea sa. El și-ar fi asumat identități false, pretinzând pe rând că este polițist, avocat sau chiar judecător în Ungaria, pentru a crea presiune și a-și face povestea credibilă.

„La data de 16 septembrie a.c., poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au fost sesizaţi de o femeie de 45 de ani, din comuna Urdari, cu privire la faptul că, în perioada noiembrie 2024 – septembrie 2025, un tânăr de 29 de ani din comuna Plopşoru ar fi indus-o şi menţinut-o în eroare”, se arată într-un comunicat transmis de Poliția Gorj.

Situația femeii era deja complicată din cauza stării de sănătate, dar presiunile constante ale escrocului au determinat-o să se împrumute. În încercarea de a-i oferi banii ceruți, aceasta a apelat inclusiv la fiul său, fără să bănuiască faptul că întreaga poveste era o înscenare.

În total, prejudiciul a ajuns la aproape 235.000 de lei, sumă strânsă prin transferuri repetate, pe o perioadă de aproape zece luni.

Polițiștii gorjeni au deschis un dosar penal și au obținut un mandat de percheziție pentru locuința bărbatului din Plopșoru. În urma descinderii, au fost găsite probe relevante și sume de bani care ar putea proveni din înșelăciune.

„După efectuarea percheziţiei domiciliare, cel în cauză a fost condus la sediul poliţiei, în baza mandatului de aducere, iar după audiere a fost reţinut pentru 24 de ore”, precizează IPJ Gorj.

Suspectul este acuzat de înșelăciune în formă continuată, dosarul vizând nu mai puțin de 137 de acte materiale. Miercuri, tânărul urmează să fie prezentat procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, care vor decide ce măsuri legale se impun în continuare.