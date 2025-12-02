Dezlegare la pește pe 2 Decembrie. Cum pregătești salata de icre de crap în 10 minute

Salata de icre de crap este un aperitiv apreciat de gospodine pentru mesele festive, dar și pentru zilele cu dezlegare la pește. Dacă nu ai timpul necesar să prăjești pește, această rețetă te va salva în zilele aglomerate. Cu doar câteva ingrediente, salata de icre poate fi pregătită cu succes în doar câteva minute.

Prepararea este simplă și rapidă, putând fi făcută atât din icre sărate, cât și din icre proaspete, folosind câteva ingrediente de bază pe care le ai în casă.

Ingrediente:

100 g icre de crap (proaspete sau sărate)

100 g griș

300 ml ulei

o ceapă

zeama de la jumătate de lămâie

2 linguri de apă minerală

Grișul se fierbe până devine o pastă fină, amestecând constant pentru a evita cocoloașele, și se lasă să se răcească. Icrele proaspete se sărează după gust, iar cele sărate trebuie lăsate la desărat timp de 3-4 ore, acoperite cu apă și două felii de pâine.

După ce grișul s-a răcit, se mixează în blender împreună cu icrele, timp de aproximativ trei minute, până se omogenizează. Grișul conferă salatei consistența dorită, iar în locul acestuia se poate folosi și miez de pâine înmuiat în lapte.

Uleiul se adaugă treptat, apoi se încorporează zeama de lămâie și apa minerală, amestecând continuu până la obținerea unei texturi cremoase. Ceapa, tocată mărunt, se adaugă la final.

Salata se servește rece, decorată cu verdeață și alături de felii de pâine prăjită și măsline verzi sau negre.

Cum o poți repara dacă se taie

Dacă salata se taie în timpul adăugării uleiului, se poate remedia ușor: uleiul separat se scurge, iar peste salată se adaugă miez de pâine înmuiat în lapte și se mixează din nou până se obține o compoziție cremoasă.

Salata de icre de crap poate fi păstrată la frigider pentru câteva zile, fiind un aperitiv ideal pentru mesele festive sau pentru micul dejun.