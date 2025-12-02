Social

Dezlegare la pește pe 2 Decembrie. Cum pregătești salata de icre de crap în 10 minute

Comentează știrea
Dezlegare la pește pe 2 Decembrie. Cum pregătești salata de icre de crap în 10 minuteIcre. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Salata de icre de crap este un aperitiv apreciat de gospodine pentru mesele festive, dar și pentru zilele cu dezlegare la pește. Dacă nu ai timpul necesar să prăjești pește, această rețetă te va salva în zilele aglomerate. Cu doar câteva ingrediente, salata de icre poate fi pregătită cu succes în doar câteva minute.

Salată de icre de crap. O rețetă simplă și ieftină

Prepararea este simplă și rapidă, putând fi făcută atât din icre sărate, cât și din icre proaspete, folosind câteva ingrediente de bază pe care le ai în casă.

Ingrediente:

  • 100 g icre de crap (proaspete sau sărate)
  • 100 g griș
  • 300 ml ulei
  • o ceapă
  • zeama de la jumătate de lămâie
  • 2 linguri de apă minerală

Mod de preparare

Grișul se fierbe până devine o pastă fină, amestecând constant pentru a evita cocoloașele, și se lasă să se răcească. Icrele proaspete se sărează după gust, iar cele sărate trebuie lăsate la desărat timp de 3-4 ore, acoperite cu apă și două felii de pâine.

Capcanele rezervărilor pentru Crăciun și Revelion. Semnele care îți arată că anunțurile de cazare sunt false
Capcanele rezervărilor pentru Crăciun și Revelion. Semnele care îți arată că anunțurile de cazare sunt false
Trump, evaluare imagistică amplă la 79 de ani. Rezultatul, „perfect normal”
Trump, evaluare imagistică amplă la 79 de ani. Rezultatul, „perfect normal”
Salată icre

Rețetă simplă de salată de icre. Cum se prepară. Sursa foto Dreamstime

După ce grișul s-a răcit, se mixează în blender împreună cu icrele, timp de aproximativ trei minute, până se omogenizează. Grișul conferă salatei consistența dorită, iar în locul acestuia se poate folosi și miez de pâine înmuiat în lapte.

Salată de icre de crap

Uleiul se adaugă treptat, apoi se încorporează zeama de lămâie și apa minerală, amestecând continuu până la obținerea unei texturi cremoase. Ceapa, tocată mărunt, se adaugă la final.

Salata se servește rece, decorată cu verdeață și alături de felii de pâine prăjită și măsline verzi sau negre.

Cum o poți repara dacă se taie

Dacă salata se taie în timpul adăugării uleiului, se poate remedia ușor: uleiul separat se scurge, iar peste salată se adaugă miez de pâine înmuiat în lapte și se mixează din nou până se obține o compoziție cremoasă.

Salata de icre de crap poate fi păstrată la frigider pentru câteva zile, fiind un aperitiv ideal pentru mesele festive sau pentru micul dejun.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:15 - Guvernul îşi asumă răspunderea pe legea pensiilor speciale ale magistraţilor
09:04 - Dezlegare la pește pe 2 Decembrie. Cum pregătești salata de icre de crap în 10 minute
08:58 - Witkoff și Kushner, o nouă încercare de a aduce pacea. Vizită neașteptată la Moscova
08:51 - Campania lui Drulă, gaură în buget pentru USR. Candidatul la Primăria Capitalei, susținut în cursă cu bani împrumutați
08:46 - Parteneriatul Moscova-Beijing: fațadă strălucitoare, fisuri adânci
08:35 - Capcanele rezervărilor pentru Crăciun și Revelion. Semnele care îți arată că anunțurile de cazare sunt false

HAI România!

Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false

Proiecte speciale