Social Depresia, asociată cu un risc mai mare de afecțiuni fizice pe termen lung







Conform unui studiu publicat la 13 februarie în revista cu acces liber PLOS Medicine, adulții cu antecedente de depresie dezvoltă probleme medicale pe termen lung cu aproximativ 30% mai repede decât cei care nu suferă de depresie.

Potrivit lui Kelly Fleetwood și colegilor de la Universitatea din Edinburgh din Regatul Unit, cercetarea lor indică faptul că depresia ar trebui tratată ca o boală „a întregului organism” și că sănătatea mentală și fizică ar trebui gestionate prin abordări integrate.

Cea mai răspândită boală mintală este depresia, care este legată de o serie de consecințe dăunătoare pentru sănătatea fizică, inclusiv diabetul și bolile de inimă. Deși majoritatea studiilor se concentrează pe un număr limitat de afecțiuni, studiile anterioare au examinat persoane cu și fără depresie pentru a descoperi câte afecțiuni medicale dezvoltă acestea în timp.

Depresia dă peste cap tot organismul

Scopul studiului realizat de Fleetwood și colegii săi a fost de a măsura corelația dintre depresie și rata de dezvoltare a afecțiunilor la mijlocul vieții și la vârste înaintate.

Între 2006 și 2010, 172 556 de voluntari cu vârste cuprinse între 40 și 71 de ani care au participat la studiul UK Biobank au terminat o evaluare inițială. Ei au urmărit participanții timp de o medie de 6,9 ani și au ales 69 de afecțiuni fizice. La început, cei cu depresie aveau în medie trei afecțiuni fizice, în timp ce persoanele fără depresie aveau două.

Adulții cu antecedente de depresie au acumulat, în medie, cu 0,2 afecțiuni fizice mai mult pe an în timpul perioadei de studiu, comparativ cu 0,16 pentru cei fără. Osteoartrita (15,7% dintre cei cu depresie la momentul inițial vs. 12,5% fără), hipertensiunea (12,9% vs. 12,0%) și boala de reflux gastroesofagian (13,8% vs. 9,6%) au fost cele mai răspândite condiții noi.

Constatările demonstrează că un diagnostic anterior de depresie este un predictor al apariției problemelor cronice de sănătate fizică la vârste medii și avansate. Autorii consideră că abordările integrate pentru gestionarea atât a sănătății mentale, cât și a sănătății fizice ar putea îmbunătăți îngrijirea și rezultatele, deoarece majoritatea sistemelor de sănătate sunt construite pentru a gestiona afecțiuni separate, mai degrabă decât persoane cu afecțiuni multiple.

În plus, autorii afirmă că „sistemele actuale de asistență medicală sunt concepute pentru a trata afecțiuni individuale, mai degrabă decât persoane individuale cu afecțiuni multiple”. Persoanele care au suferit de depresie sunt mai predispuse să dezvolte afecțiuni fizice pe termen lung, precum diabetul și bolile de inimă. Pentru persoanele care suferă de depresie și de boli fizice cronice, serviciile de îngrijire a sănătății trebuie să adopte o strategie integrată.

sursa: medicalxpress.com