Dependența de rețelele sociale, legată de dietele nocive

Potrivit cercetării Universității din Queensland, utilizarea excesivă a rețelelor sociale este legată de dietele deficitare ale adolescenților, care includ consumul de prea mult zahăr, consumul de băuturi zaharoase sau săritul peste micul dejun.

Profesorul asociat Asaduzzaman Khan de la UQ School of Health and Rehabilitation Sciences a condus o echipă care a evaluat datele sondajului Health Behavior in School-Aged Children de la 222.865 de adolescenți din 41 de țări. Constatările apar în Pediatric Research.

„Acesta este primul studiu multinațional care oferă perspective asupra modului în care comportamentele social media sunt legate de alegerile dietetice ale adolescenților”, a declarat Khan.

„Pe măsură ce utilizarea social media continuă să crească, este important să înțelegem ce daune potențiale poate aduce copiilor noștri.” Utilizarea excesivă (regulată sau prelungită) sau problematică a social media a fost evaluată în cadrul studiului.

Cei din ambele grupuri au mâncat mai puțin la micul dejun și mai multe dulciuri și băuturi zaharoase.

Dr. Khan a declarat că rezultatele au subliniat necesitatea de a evita utilizarea problematică și excesivă a social media pentru a preveni dietele nesănătoase.

„Aceste obiceiuri alimentare proaste sunt factori de risc potențiali pentru obezitate, sistem imunitar slăbit, bunăstare mentală și afecțiuni cronice, inclusiv diabet, hipertensiune arterială și probleme cardiovasculare mai târziu în viață”, a declarat.

„Acest studiu nu abordează hărțuirea cibernetică, rușinarea corpului sau imaginea corporală slabă, dar cercetările anterioare arată că utilizarea social media are un impact asupra sănătății psihologice, performanței academice, legăturilor interpersonale și familiale.”

„Întrebarea este cum să folosim tehnologia ca o familie și o comunitate fără a le face rău copiilor noștri.

„Nu putem pur și simplu să ne trăim viața fără social media sau fără ecrane, dar există o nevoie de educație în comunitate.”

Studiul a constatat, de asemenea, că utilizarea problematică a social media a fost legată de un consum mai slab de fructe și legume, probabil din cauza faptului că adolescenții consumă, fără să gândească, gustări nesănătoase în timp ce dau scroll și au puțin timp să gătească.

Studiul a constatat că utilizarea excesivă a crescut consumul de fructe și legume, probabil datorită influențatorilor, dieteticienilor și fanaticilor exercițiilor fizice preocupați de sănătate.

„Adolescența este un moment unic pentru a crea și promova obiceiuri alimentare bune”, a declarat Dr. Khan.

„Aceasta este o perioadă caracterizată prin autonomie în comportamentele alimentare și stabilirea de noi obiceiuri personale”, a adăugat acesta.

sursa: medicalxpress.com